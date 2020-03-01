Fenerbahçe Beko'dan kritik galibiyet
Fenerbahçe Beko Euroleague'in 26. haftasında Valencia'yı 93-86 yenerek kritik bir galibiyet aldı.Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 26. haftasında Valencia'yı 93-86 yenerek yeniden play-off potasına tekrar girdi.Euroleague’in 26. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanyol ekibi Valencia ile karşılaştı. La Fonteta Salonu’nda oynanan mücadeleyi temsilcimiz 93-86’lık skorla kazanarak 12. galibiyetini elde etti.
Sarı-lacivertlilerde Derrick Williams 22 sayıyla takımın galibiyetinde büyük pay sahibi olurken, Sloukas ile Datome de 13 sayıyla katkıda bulundu.
Play-off yarışında önemli bir galibiyet alan Fenerbahçe Beko, Valencia ile galibiyet sayısını eşitlemeyi başardı.
1. PERİYOT: 14-21
2. PERİYOT: 27-26
3. PERİYOT: 19-18
4. PERİYOT: 26-28
(Skor)