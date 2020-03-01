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Fenerbahçe Beko'dan kritik galibiyet

Fenerbahçe Beko Euroleague'in 26. haftasında Valencia'yı 93-86 yenerek kritik bir galibiyet aldı.

01 Mart 2020 Pazar 00:24
Fenerbahçe Beko'dan kritik galibiyet

Fenerbahçe Beko'dan kritik galibiyet

   Fenerbahçe Beko Euroleague'in 26. haftasında Valencia'yı 93-86 yenerek kritik bir galibiyet aldı.Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 26. haftasında Valencia'yı 93-86 yenerek yeniden play-off potasına tekrar girdi.Euroleague’in 26. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanyol ekibi Valencia ile karşılaştı. La Fonteta Salonu’nda oynanan mücadeleyi temsilcimiz 93-86’lık skorla kazanarak 12. galibiyetini elde etti.

Sarı-lacivertlilerde Derrick Williams 22 sayıyla takımın galibiyetinde büyük pay sahibi olurken, Sloukas ile Datome de 13 sayıyla katkıda bulundu.

Play-off yarışında önemli bir galibiyet alan Fenerbahçe Beko, Valencia ile galibiyet sayısını eşitlemeyi başardı.

1. PERİYOT: 14-21

2. PERİYOT: 27-26

3. PERİYOT: 19-18

4. PERİYOT: 26-28

(Skor)

Anahtar Kelimeler:
ValenciaFenerbahçe BEKO
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