Fenerbahçe Beko, Galatasaray'ı farklı yendi
Fenerbahçe Beko, Lorenzo Brown’nın performansıyla ilk çeyreği 20-22’lik skorla önde tamamladı.İkinci çeyreğe Hunter’ın 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetli şutla başlayan Galatasaray’ı; Marko Guduric, Ahmet Düverioğlu ve Melih Mahmutoğlu’nun arka arkaya bulduğu basketlerle durduran Fenerbahçe Beko,farkı 7 sayıya çıkardı (23-30). Bu bölümde ön alandaki baskısını artıran Fenerbahçe Beko, rakibin savunma direncini de kırmış oldu.
Fenerbahçe Beko periyotun kalan bölümünde de üstünlükle, soyunma odasına 31-48 önde girdi.
Fenerbahçe beko final periyotuna 51-68’lik üstünlükle girdi.Karşılaşmanın final periyotu Hunter ve Danilo Barthel’in karşılıklı basketleriyle başladı (54-70). Rakip adına eli sıcak isimlerden biri olan Hunter’la dış atışlarda bir ivme yakalayan Galatasaray, Barış Ermiş ve Assem Marei’den de aldığı katkıyla farkı tek hanelere düşürdü (67-74). Bu skor karşısında Dyshawn Pierre ile bir reaksiyon veren Fenerbahçe Beko, yakaladığı 9-0’lık seriyle oyuna yeniden ağırlığını koyarak farkı çift hanelere çıkardı (69-83). Son bölümde boyalı alanda Jan Vesely’le de rakip potada etkili olan Fenerbahçe Beko, mücadeleden 87-73 galip ayrıldı.
(Fenerbahçe)