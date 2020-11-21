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Fenerbahçe Beko kaybetmeye devam ediyor I Real Madrid 94-Fenerbahçe Beko 74

Turkish Airlines EuroLeague 10. hafta maçında Real Madrid’e konuk olan Fenerbahçe Beko, Wizink Center’da oynanan mücadeleden 94-74 mağlup ayrıldı.

21 Kasım 2020 Cumartesi 09:43
Fenerbahçe Beko kaybetmeye devam ediyor I Real Madrid 94-Fenerbahçe Beko 74

Fenerbahçe Beko kaybetmeye devam ediyor I Real Madrid 94-Fenerbahçe Beko 74

   Turkish Airlines EuroLeague 10. hafta maçında Real Madrid’e konuk olan Fenerbahçe Beko, Wizink Center’da oynanan mücadeleden 94-74 mağlup ayrıldı.Fenerbahçe Beko, İspanyol temsilcisi karşısında mücadeleye Lorenzo Brown, Edgaras Ulanovas, Ahmet Düverioğlu, Ali Muhammed ve Danilo Barthel beşiyle başladı.
 Real Madrid, ilk periyotu da 28-12 önde tamamladı.Rotasyonda tüm oyuncularımızın şans bulduğu maçın ikinci çeyreğine Danilo Barthel ve Dyshawn Pierre’in 6-0’lık serisiyle iyi başlayan Fenerbahçe Beko, farkı 10 sayıya indirdi (28-18). Ev sahibinin bu çeyrekteki ilk basketiyse Anthony Randolph’tan geldi (31-18). Jarell Eddie ve Danilo Barthel’le hücum ritmini yukarı çeken Fenerbahçe Beko, farkı eritme adına ilk 5 dakikalık bölümde önemli işler yaptı. Sahayı açmada ve skor bulmada takımımızın en önemli isimlerinden Danilo Barthel, Lorenzo Brown ve Ali Muhammed’in bitirişleriyle bu bölümde farkı tek hanelere indirdik (43-34). Ev sahibi Real Madrid, bitime 1 dakika kala Alberto Abalde’yle farkı yeniden çift hanelere (47-34) çıkararak soyunma odasında da 49-36’lık üstünlükle girdi.


   Üçüncü çeyreğe Facundo Campazzo, Alberto Abalde ve Tavarez’le hızlı başlayan İspanyol temsilcisi, ilk dört dakikayı 58-41 önde geçti. Lorenzo Brown, Danilo Barthel ve Edgaras Ulanovas’la bir direnç gösteren Fenerbahçe Beko,son çeyrekte son 3 dakikanın içine 65-48’lik skorla girdi. Final periyotuna ise 72-51’lik skorla önde giden taraf ev sahibi Real Madrid oldu. Karşılaşmanın final periyotuna her iki takım da skorer oyuncularının basketleriyle hızlı başladı. Hücumda Danilo Barthel, Jarell Eddie ve Lorenzo Brown’la etkili olmaya çalışan Takımımızı, Carroll ve Tavares’le durduran ev sahibi Real Madrid, karşılaşmadan 94-74 galip ayrıldı.

(Fenerbahçe)

Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe BEKOReal Madrid
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