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Fenerbahçe Beko üst üste 10.cu galibiyetini aldı

 Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 25. hafta maçında Alba Berlin’i 89-84 yendi.

19 Şubat 2021 Cuma 22:47
Fenerbahçe Beko üst üste 10.cu galibiyetini aldı

Fenerbahçe Beko üst üste 10.cu galibiyetini aldı

   Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 25. hafta maçında Alba Berlin’i 89-84 yendi.Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, üst üste 10’uncu, toplamda da 15’inci galibiyetini elde etti.

    De Colo’nun 7 sayı ürettiği ilk 4 dakika 11-11 eşitlikle geçilirken, periyotun sonlarına doğru rakibini bir kez daha yakalayan Fenerbahçe Beko, Kyle O'Quinn’le periyotu 24-22 önde tamamladı. İkinci periyotta öne geçen Alba Berlin karşısında Vesely ile etkili olanFenerbahçe Beko, önce rakibini yakaladı, ardından da soyunma odasına 45-42 önde gitti. Üçüncü çeyrekte rakibini 20 sayının altında tutan ve hücumda etkili performans sergileyen Fenerbahçe Beko, periyotu 67-60 önde tamamladı. Dyshawn Pierre ile dördüncü çeyrekte farklı çift hanelere çıkaran Fenerbahçe Beko, maçtan da 89-84 galip ayrıldı.
 
 Çeyrek skorları:

1.Çeyrek: 24-22
2.Çeyrek: 21-20
3.Çeyrek: 22-18
4.Çeyrek: 22-24

(Fenerbahçe)

Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe BEKOAlba Berlin
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