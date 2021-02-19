Fenerbahçe Beko üst üste 10.cu galibiyetini aldı

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 25. hafta maçında Alba Berlin’i 89-84 yendi.Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, üst üste 10’uncu, toplamda da 15’inci galibiyetini elde etti.

De Colo’nun 7 sayı ürettiği ilk 4 dakika 11-11 eşitlikle geçilirken, periyotun sonlarına doğru rakibini bir kez daha yakalayan Fenerbahçe Beko, Kyle O'Quinn’le periyotu 24-22 önde tamamladı. İkinci periyotta öne geçen Alba Berlin karşısında Vesely ile etkili olanFenerbahçe Beko, önce rakibini yakaladı, ardından da soyunma odasına 45-42 önde gitti. Üçüncü çeyrekte rakibini 20 sayının altında tutan ve hücumda etkili performans sergileyen Fenerbahçe Beko, periyotu 67-60 önde tamamladı. Dyshawn Pierre ile dördüncü çeyrekte farklı çift hanelere çıkaran Fenerbahçe Beko, maçtan da 89-84 galip ayrıldı.



Çeyrek skorları:

1.Çeyrek: 24-22

2.Çeyrek: 21-20

3.Çeyrek: 22-18

4.Çeyrek: 22-24