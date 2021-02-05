Fenerbahçe Beko, Vesely hava yoları galibiyete devam

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 24. hafta maçında Zenit St. Petersburg’u 92-84 yendi.Birinci periyot 25-25 tamamlandı.İkinci çeyrekte Guduric’in üçlükleriyle öneFenerbahçe Beko De Colo ile farkı 5 sayıya çıkardı. (40-35) Guduric-De Colo ikilisi ile etkili olmaya devam eden Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 47-43 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte farkı 8 sayıya kadar çıkaran Kokoskov’un öğrencileri, periyotun son anlarında rakibin farkı eritmesine engel olmadı ve dördüncü çeyreğe 66-65 önde girdi. Dördüncü çeyrekte öne geçen Zenit karşısında Fenerbahçe Beko, Melih ve De Colo ile 75-74 öne geçti. Vesely ve De Colo ile farkı açan Takımımız, Melih ve Guduric’in basketleriyle maçı 92-84 kazandı.



Çeyrek skorları:

1.Çeyrek: 25-25

2.Çeyrek: 22-18

3.Çeyrek: 19-22

4.Çeyrek: 26-19



