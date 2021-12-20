Fenerbahçe'de şok ayrılık

Fenerbahçe Kulubü'nden yapılan resmi açıklamaya göre Teknik Direktör Vitor Pereira ile yollar ayrıldı.İlk olarak 2014-2015 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Vitor Pereira, 2016 yılında görevinden ayrılmıştı. Bu sezon başında yeniden Fenerbahçe'nin başına gelen, Vitor Pereira ile alınan kötü sonuçların ardından yollar yine ayrıldı.Bu sezon Ligde 17 maçta 8 galibiyet 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 28 puan toplayan Vitor Pereira, son 9 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Pereira son olarak derbide sahasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kalmıştı.

Kulubün resmi sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi;

Futbol A Takım Teknik Direktörümüz Vitor Pereira ile sözleşmesinin sonlandırılması konusunda anlaşma sağlanmış ve yollarımız ayrılmıştır.



Kendisine bugüne kadar gösterdiği çaba ve çalışmalarından dolayı teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz.



Fenerbahçe Spor Kulübü