Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Fenerbahçe'den gol yağmuru

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29. Hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’u 5-2 yendi.

13 Mart 2022 Pazar 20:55
Fenerbahçe'den gol yağmuru

Fenerbahçe'den gol yağmuru

    Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29. Hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’u 5-2 yendi.Karşılaşmanın 26. Dakikasında Fenerbahçe Altay’ın yaptığı asisti Diego Rossi gole çevirdi.1-0.Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe’nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 49.dakikada A.Alanyaspor’da Chidozie Awaziem sarı kart gördü.50. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı.Mesut Özil penaltı atışını gole çevirdi ve skoru 2-0 yaptı.53. dakikada A. Alanyaspor, Tayfur Bingöl ile durumu 2-1 yaptı.61. dakikada Fenerbahçe’de Serdar Dursun sarı kart gördü.67. dakikada A.Alanyaspor, Tayfur Bingöl’ün golüyle skoru 2-2 yaptı.78. dakikada Fenerbahçe, ikinci yarıda Mesut Özil’in yerine oyuna giren Arda Güler’le skoru 3-2 yaptı.87. dakikada Fenerbahçe’de Dimitrios Pelkas sarı kart gördü.90. dakikada Fenerbahçe, Dimitrios Pelkas ile skoru 4-2 yaptı.90+4'de Fenerbahçe, Arda Güler'in nefis pası ile, Mergim Berisha işe skoru 5-2 yaptı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe deplasmanda A.Alanyaspor’u 5-2 yendi.

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Furkan, Awaziem, Milunovic, Juanfran, Tayfur, Umut, Efkan, Novais, Efecan, Emre

Fenerbahçe: Altay, Min Jae, Serdar Aziz, Szalai, Osayi-Samuel, Crespo, Ozan, Zajc, Mesut Özil, Rossi, Serdar Dursun

Süper Lig 29. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig 29. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 30. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF

Son Güncelleme: 13.03.2022 21:06
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeAytemiz Alanyaspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lider Trabzonspor dolu dizgin
Lider Trabzonspor dolu dizgin
Ali Koç’tan TFF ve MHK’ye yaylım ateşi!
Ali Koç’tan TFF ve MHK’ye yaylım ateşi!
Galatasaray, Barcelona'dan istediğini aldı
Galatasaray, Barcelona'dan istediğini aldı
Beşiktaş 2 -M.Başakşehir 2
Beşiktaş 2 -M.Başakşehir 2
Müthiş maçın galibi yok; Fenerbahçe 1 - Trabzonspor 1
Müthiş maçın galibi yok; Fenerbahçe 1 - Trabzonspor 1
Galatasaray’dan kritik puan kaybı | İH Konyaspor 2- Galatasaray 0
Galatasaray’dan kritik puan kaybı | İH Konyaspor 2- Galatasaray 0
Kasımpaşa 1 - Fenerbahçe 2
Kasımpaşa 1 - Fenerbahçe 2
Galatasaray 4 - Ç.Rizespor 2
Galatasaray 4 - Ç.Rizespor 2
DG Sivasspor 2 - Beşiktaş 3
DG Sivasspor 2 - Beşiktaş 3
Nefes kesen maçın galibi Trabzonspor
Nefes kesen maçın galibi Trabzonspor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim