Fenerbahçe'den gol yağmuru

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29. Hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’u 5-2 yendi.Karşılaşmanın 26. Dakikasında Fenerbahçe Altay’ın yaptığı asisti Diego Rossi gole çevirdi.1-0.Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe’nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 49.dakikada A.Alanyaspor’da Chidozie Awaziem sarı kart gördü.50. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı.Mesut Özil penaltı atışını gole çevirdi ve skoru 2-0 yaptı.53. dakikada A. Alanyaspor, Tayfur Bingöl ile durumu 2-1 yaptı.61. dakikada Fenerbahçe’de Serdar Dursun sarı kart gördü.67. dakikada A.Alanyaspor, Tayfur Bingöl’ün golüyle skoru 2-2 yaptı.78. dakikada Fenerbahçe, ikinci yarıda Mesut Özil’in yerine oyuna giren Arda Güler’le skoru 3-2 yaptı.87. dakikada Fenerbahçe’de Dimitrios Pelkas sarı kart gördü.90. dakikada Fenerbahçe, Dimitrios Pelkas ile skoru 4-2 yaptı.90+4'de Fenerbahçe, Arda Güler'in nefis pası ile, Mergim Berisha işe skoru 5-2 yaptı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe deplasmanda A.Alanyaspor’u 5-2 yendi.

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Furkan, Awaziem, Milunovic, Juanfran, Tayfur, Umut, Efkan, Novais, Efecan, Emre

Fenerbahçe:

Süper Lig 29. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig 29. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 30. Hafta Maç Programı;

Altay, Min Jae, Serdar Aziz, Szalai, Osayi-Samuel, Crespo, Ozan, Zajc, Mesut Özil, Rossi, Serdar Dursun

Tablolar:TFF