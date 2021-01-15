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Fenerbahçe'den Mert Hakan'a kırmızı kart tepkisi

Fenerbahçe oyuncusu Mert hakan Yandaş'ın kupa maçında gördüğü kırmız kart ile ilgili açıklamada bulundu.

15 Ocak 2021 Cuma 19:38
Fenerbahçe'den Mert Hakan'a kırmızı kart tepkisi

Fenerbahçe'den Mert Hakan'a kırmızı kart tepkisi

   Fenerbahçe oyuncusu Mert hakan Yandaş'ın kupa maçında gördüğü kırmız kart ile ilgili açıklamada bulundu. Fenerbahçe’nin evinde 1-0 kazandığı Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Mert Hakan Yandaş, Aytaç Kara ile ikili mücadele esnasında yerde kalmış ve daha sonra kırmızı kart görmüştü. Aytaç Kara ise pozisyonda kart görmezken, sarı lacivertlilerden tepki geldi. Fenerbahçe Kulübü, tahrik gerekçesiyle cezanın kaldırılmasını talep etti.

İşte resmi açıklama…

   “Dün akşam Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda değerli rakibimiz Kasımpaşa ile oynadığımız maçta yaşanan ve kamuoyunun gündemini meşgul eden; yoruma, kişisel görüş ve değerlendirmelere kapalı, her şeyin gün gibi açık olduğu pozisyon ile ilgili tespitlerimizi kamuoyu ile paylaşma sorumluluğu doğmuştur.

    Maçın 89. dakikasında, ikili mücadele esnasında çarpışan ve aynı anda yere düşen futbolcumuz Mert Hakan Yandaş ile rakip oyuncu Aytaç Kara arasında karşılıklı olarak fiili müdahaleler olmuş; hatta pozisyonun tekrarlarına bakıldığında ilk olarak rakip oyuncu Aytaç Kara oyuncumuz Mert Hakan’ın kafasına tekme atmış sonrasında oyuncumuz reaksiyon göstermiş ve sadece bizim oyuncumuz kırmızı kart ile cezalandırılmıştır.

   Önünde gerçekleşen pozisyon için dördüncü hakem Yiğit Arslan orta hakem Ümit Öztürk ile iletişime geçmiş midir? Ekran başında pozisyonları birçok açıdan inceleme şansı olan VAR hakemi Erkan Özdamar, maçın orta hakemi Ümit Öztürk’ü bu konuda uyarmış mıdır?

   Uyarmış ise orta hakem neden ve nasıl inceleme gereği duymamıştır?

   Uyarmadı ise açık ve net bir şekilde kırmızı kartı gerektirecek bu hareket neden görmezden gelinmiştir?

   Bununla birlikte oyuncumuz Mert Hakan’ın tamamen etkiye tepki olarak gerçekleştirdiği hareketine karşılık; geçen sezon ve bu sezon da dahil olmak üzere yaşanmış, kırmızı kart ile cezalandırılmış ve ‘tahrik’ dolayısıyla geri alınmış emsaller önümüzde duruyorken PFDK ve Tahkim Kurulu’nun standartlarının takipçisi olacağımızı şimdiden kamuoyunun bilgisine sunarız.”

    Kasımpaşa karşısında Aytaç Kara’ya yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart gören Mert Hakan Yandaş ‘kural dışı hareket’ gerekçesiyle PFDK’ya sevk edildi.

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeMert Hakan
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