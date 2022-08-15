Fenerbahçe'den yarım düzine gol....Kasımpaşa 0 - Fenerbahçe 6

Spor Toto Süper Lig 2. Haftası kapanıl maçında Kasımpaşa evinde Fenerbahçe’ye 6-0 yenildi.Karşılaşmanın 8. Dakikasında Fenerbahçe Josahua King ile 1-0 öne geçti.16. dakikada Kasımpaşa’da Hasan Emre Yeşilyurt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.21. dakikada Kasımpaşa’da Florent Hadergionant sarı kart gördü.34. dakikada Fenerbahçe, Enner Valencia ile skoru 2-0 yaptı.

42. dakikada Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu sarı kart gördü.42. dakikada Kasımpaşa’da Haris Hajradinovic sarı kart gördü.45+3. Dakikada Fenerbahçe Emre Mor ile skoru 3-0 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe’nin 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısına Kasımpaşa Bersznt Celina yerine Turgay Gemicibaşı değişikliği ile başladı.54. dakikada Kasımpaşa’da Stephane Bahoken sarı kart gördü.58. dakikada Fenerbahçe Enner Valencia ile skoru 4-0 yaptı.62. dakikada Kasımpaşa’da Stephane Bahoken yerini Ahmet Engin’e bıraktı.68. dakikada Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu, Willian Arao ve Enner Valencia oyundan çıktılar.Arda Güler, Miguel Crespo ve Diego Rossi oyuna girdiler.

77. Dakikada Fenerbahçe’de Josahua King ve Emre Mor yerini Serdar Dursun ve Luan Perez oyuna girdi.Kasımpaşa’da da Valentin Etsseric ve Mamadou Fall oyundan çıkarken yerine Yunus Mallı ve Berat Kalkan oyuna girdiler.82. dakikada Kasımpaşa’da Aytaç Kara yerini Yasin Özcan’a bıraktı.86. dakikada Fenerbahçe, Arda Güler ile skoru 5-0 yaptı.90+2. dakikada Fenerbahçe Arda Güler ile skoru 6-0 yaptı.

Karşılaşmada Fenerbahçe’nin 6-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Daniel Graovac, Florent Hadergionaj, Haris Hajradinovic, Valentin Etsseric, Raoul Petretta, Aytaç Kara, Mamadou Fall, Stephane Bahoken, Bersant Celina, Hasan Emre Yeşilyurt

Fenerbahçe:Altay Bayındır, Gustavo Henrigue, Attila Szalai, Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Lincoln, Bright Ossayi-Samuel, Miha Zajc, Emre Mor, Enner Valencia, Josahua King

Spor Toto Süper Lig 2. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Spor Toto Süper Lig 2. Hafta Puan Durumu;

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