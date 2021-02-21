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Fenerbahçe Erol Bulut'la Kadıköy'de yenilgi rekoru kırdı

 Fenerbahçe,bu akşam evinde oynadığı Göztepe maçını 1-0 kaybetti ve bu sezon Kadıköy'de 6.kez kaybetti.

21 Şubat 2021 Pazar 21:43
Fenerbahçe Erol Bulut'la Kadıköy'de yenilgi rekoru kırdı

Fenerbahçe Erol Bulut'la Kadıköy'de yenilgi rekoru kırdı

   Fenerbahçe,bu akşam evinde oynadığı Göztepe maçını 1-0 kaybetti ve bu sezon Kadıköy'de 6.kez kaybetti. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final aşamasında Başakşehir'e uzatmada 2-1 kaybeden Erol Bulut'un ekibi, Süper Lig'de ise Kadıköy'de 5.kez mağlup oldu. Fenerbahçe en son 1990-91 sezonunda evinde 6 resmi maç kaybetmişti. Bir zamanlar adeta 'kale' olan Kadıköy'de hemen hemen tüm rekorlar ve unvanlar bu sezon kayboldu

    Erol Bulut'un ekibi, böylece bu sezon evinde oynadığı resmi maçlarda 6.kez kaybetti. Avrupa Kupaları maçlarının olmadığı dönemde güçlü bir kadro kuran Sarı-Lacivertlilerin bu kadar fazla iç saha yenilgisi alması ise yadırgandı.

   Fenerbahçe, en son 1990-91 sezonunda evinde 6 resmi maç kaybetmişti. Bir zamanlar adeta 'kale' olan Kadıköy'de hemen hemen tüm rekorlar ve unvanlarını son iki sezonda kaybetti. 1982 yılından beri iç saha maçlarını Kadıköy'de oynayan Fenerbahçe, 1987-88 sezonunda da evinde 6 yenilgi almış diğer sezonlarda bu sayının üzerine çıkmamıştı.

 Fenerbahçe Lig tarihinde ilk kez iç sahada üst üste 3 yenilgi aldı.Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de evinde Yeni Malatyaspor'a 3-0, Konyaspor'a 2-0 ve Beşiktaş'a 4-3 kaybetti ve lig tarihinde ilk kez Kadıköy'de üç maç üst üste yitirdi.

(Fanatik)

Son Güncelleme: 21.02.2021 22:11
Anahtar Kelimeler:
YenilgiRekorErol BulutFenerbahçe
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