Fenerbahçe Erol Bulut'la Kadıköy'de yenilgi rekoru kırdı
Fenerbahçe,bu akşam evinde oynadığı Göztepe maçını 1-0 kaybetti ve bu sezon Kadıköy'de 6.kez kaybetti. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final aşamasında Başakşehir'e uzatmada 2-1 kaybeden Erol Bulut'un ekibi, Süper Lig'de ise Kadıköy'de 5.kez mağlup oldu. Fenerbahçe en son 1990-91 sezonunda evinde 6 resmi maç kaybetmişti. Bir zamanlar adeta 'kale' olan Kadıköy'de hemen hemen tüm rekorlar ve unvanlar bu sezon kayboldu
Fenerbahçe, en son 1990-91 sezonunda evinde 6 resmi maç kaybetmişti. Bir zamanlar adeta 'kale' olan Kadıköy'de hemen hemen tüm rekorlar ve unvanlarını son iki sezonda kaybetti. 1982 yılından beri iç saha maçlarını Kadıköy'de oynayan Fenerbahçe, 1987-88 sezonunda da evinde 6 yenilgi almış diğer sezonlarda bu sayının üzerine çıkmamıştı.
Fenerbahçe Lig tarihinde ilk kez iç sahada üst üste 3 yenilgi aldı.Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de evinde Yeni Malatyaspor'a 3-0, Konyaspor'a 2-0 ve Beşiktaş'a 4-3 kaybetti ve lig tarihinde ilk kez Kadıköy'de üç maç üst üste yitirdi.
(Fanatik)