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Fenerbahçe evinde ışıl ışıl

 Fenerbahçe evinde oynadığı Konyaspor'u 5-1 yendi.

Fenerbahçe evinde ışıl ışıl

 Fenerbahçe evinde oynadığı Konyaspor'u 5-1 yendi.

26 Ekim 2019 Cumartesi 21:45
Fenerbahçe evinde ışıl ışıl

Fenerbahçe, Konyaspor'a gol oldu yağdı

   Fenerbahçe evinde oynadığı Konyaspor'u 5-1 yendi.Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor'u konuk etti. Özellikle ilk yarısı heyecan dolu karşılaşmayı Fenerbahçe 5-1'lik skorla kazandı. Maçın ilk dört golü ilk 28 dakikada geldi!Fenerbahçe bu sonuçla puanını 17'ye yükseltti ve lider Aytemiz Alanyaspor'un bir puan ardında maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti. Konyaspor ise 12 puanda, 8. sırada kaldı.Ev sahibinin gollerini 11'de Garry Rodrigues, 14'te Zanka, 28'de Ozan Tufan, 78'de Luiz Gustavo ve 82'de Vedat Muriqi kaydetti. Konyaspor'un golü ise 16'da Serdar Aziz'in ters vuruşuyla geldi.

Maçtan Dakikalar;

Dk. 5: Sol taraftan süratle ceza sahasına giren Rodrigues içeri çevirdi. Muriqi'in tek vuruşunda kaleci Ertuğrul topa müdahale etti ve direğe de çarpan meşin yuvarlak oyun alanına döndü.

Dk. 11: Sol kanatta topla buluşan Rodrigues rakibini geçtikten sonra uzak mesafeden çok sert vurdu topu ağlara gönderdi.

Dk. 14:Ceza sahası dışında topla buluşan Moses dar alanda çok şık çalımlarla rakiplerinden sıyrıldı ve kale sahasına sert bir top yolladı. Savunmadan seken top Zanka'nın önünde kalırken Danimarkalı savunmacı düzgün bir vuruşla skoru 2-0 getirdi.

Dk. 16:Konyaspor çabuk toparlandı. Sağ kanattan Skubic'in ortasında ön direğe Ömer Ali ve Serdar Aziz birlikte hareketlendi. Son olarak deneyimli savunmacıya çarpan top kaleciyi geçerek ağlarla buluştu.

Dk. 28:Fenerbahçe rakip savunmayı dengesiz yakaladı. Ozan taşıdığı topu sol taraftaki Rodrigues'e aktardı. Yıldız futbolcu ceza sahasının hemen dışında bulunan Ozan'ı gördü, Ozan'ın topun gelişine sağ ayağının içiyle yaptığı vuruş skoru 3-1' getirdi.

Dk. 56: Volkan baskıyla topu Emre'den kazandı ve sağ taraftaki Skubic'e aktardı. Sloven futbolcunun içeri çevirdiği topu Hasan Ali kornere göndermeyi başardı.

Dk. 60: Fenerbahçe'de kaburgasında sorun yaşayan Emre Belözoğlu kaptanlık bandını Hasan Ali'ye vererek yoğun tezahüratlar eşliğinde oyundan çıktı. Tecrübeli futbolcunun yerine kalan dakikalarda Tolga Ciğerci görev yaptı.

Dk. 78:Konyaspor ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Volkan ağır davranınca Gustavo baskı yaptı ve topu kazanır kazanmaz şutunu yolladı. Savunmada Jevtovic'e de çarpan top uzak köşeden ağlarla buluştu.

Dk. 82:  Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Vedat Muriqi uzak mesafeden muhteşem bir şutla topu ağlara gönderdi.Maçta başka gol olmadı ve Fenerbahçe karşılaşmayı 5-1 kazandı.

Yazarımız Tayfun Gökdeniz'in maç yorumu

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Zanka, Hasan Ali, Isla, Serdar, Emre, Ozan, Luiz Gustavo, Moses, Rodrigues, Muriqi

Konyaspor: Ertuğrul, Ali Turan, Jonsson, Ömer Ali, Skubic, Anicic, Mücahit, Jevtovic, Alper, Milosevic, Miya

(Sözcü)

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