Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Fenerbahçe evinde kaybetmeye devam ediyor

Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe, evinde Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

04 Mart 2021 Perşembe 21:05
Fenerbahçe evinde kaybetmeye devam ediyor

Fenerbahçe evinde kaybetmeye devam ediyor

   Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe, evinde Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.Bu sonuçla Fenerbahçe evinde kaybetme rekoruna koşarken teknik direktör Erol Bulut'un durumu tartışılmaya devam ediyor.Zira Fenerbahçe tarihinde ilk defa sahasında bu kadar kötü sonuçlar alıyor.Karşılaşmada 13.dakikada Antalyaspor, Fredy ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında Fenerbahçe'nin gol yollarında arayışları sonuçsuz kaldı.82.dakikada Valencia, Fenerbahçe'nin maçtaki tek golünü attı ve maç 1-1 oldu.86.dakikada Thiam’ın kafa vuruşunda top direkten geri geldi. Daha sonra Boffin’e çarparak oyun alanına düşen topu savunma kornere gönderdi.Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Tisserand, Szalai, Novak, Ozan, Sosa, Osayi-Samuel, Mesut, Pelkas, Samatta

YEDEKLER: Harun, Lemos, Cisse, Valencia, Ferdi, İrfan, Thiam, Sinan, Nazım, Uğur

ANTALYASPOR: Boffin, Bünyamin, Naldo, Kudryashov, Eren, Veysel, Nuri, Fredy, Hakan, Amilton, Gökdeniz

YEDEKLER: Ferhat, Ersan, Bahadır, Doğukan, Sam, Podolski, Orgill, Serdar, Imeri, Ali Eren

Son Güncelleme: 04.03.2021 21:13
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeFraport TAV Antalyaspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kasımpaşa 1- Trabzonspor 2
Kasımpaşa 1- Trabzonspor 2
Fenerbahçe Beko 100- AX Armani Exchange Milano 92
Fenerbahçe Beko 100- AX Armani Exchange Milano 92
HK Kayserispor 2- Ç.Rizespor 1
HK Kayserispor 2- Ç.Rizespor 1
Galatasaray ağır yara aldı
Galatasaray ağır yara aldı
DG Sivasspor 1- Hatayspor 1
DG Sivasspor 1- Hatayspor 1
M.Başakşehir galibiyeti unuttu
M.Başakşehir galibiyeti unuttu
BB Erzurumspor 2- F.Karagümrük 2
BB Erzurumspor 2- F.Karagümrük 2
Beşiktaş Atiba ile 3 puanı aldı
Beşiktaş Atiba ile 3 puanı aldı
Gaziantep FK 10 kişiyle kazanmasını bildi
Gaziantep FK 10 kişiyle kazanmasını bildi
Lider Giresunspor evinde ağır yara aldı
Lider Giresunspor evinde ağır yara aldı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim