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Fenerbahçe evinde yenildi

Süper Lig 20. hafta maçında Fenerbahçe evinde Adana Demirspor!a 2-1 yenildi.

10 Ocak 2022 Pazartesi 22:00
Fenerbahçe evinde yenildi

Fenerbahçe evinde yenildi

    Süper Lig 20. hafta maçında Fenerbahçe evinde Adana Demirspor!a 2-1 yenildi.Karşılaşmanın 13. dakikasında İrfan Can Kahveci'nin şutunda top direkten döndü. Sonrasında Valencia'nın şutunda kaleci Muric gole izin vermedi ve tehlikeyi savunma uzaklaştırdı.27. dakikada İrfan Can'ın ortasında ceza sahası içinde Svensson'un Valencia'ya müdahalesi sonrası hakem Halil Umut Meler penaltı kararı verdi.Valencia, penalt golüyle Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.34.dakikada Adana Demirspor,  Gökhan İnler sol ayağıyla mükemmel bir şut çıkardı ve kaleci Berke'yi mağlup etti: 1-1.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 46. dakikada Adana Demirspor, Kaan Kanak'ın Fenerbahçe ceza sahasına yaptığı ortada arka direğe hareketlenen Belhanda'nın vuruşu 2-1 öne geçti.78. dakikada Adana Demirspor'da Akintola ceza sahası dışından şansını denedi ancak top kaleci Berke'de kaldı.Karşılaşmadan Adana Demirspor 2-1 galip ayrıldı.

Fenerbahçe: Berke, Osayi, Szalai, Kim, Novak, Sosa, Mert Hakan, Zajc, İrfan Can, Pelkas, Valencia.

Adana Demirspor: Muriç, Svensson, Tayyip, Samet, Kaan, Stambouli, Belhanda, Gökhan, Yunus, Vargas, Assombalonga

Süper Lig 20. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig 20. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 21. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeAdana Demirspor
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