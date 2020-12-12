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Fenerbahçe evinde yenilme rekoruna gidiyor I Fenerbahçe 0- Malatyaspor 3

Fenerbahçe evinde Konyaspor, Beşiktaş'tan sonra Yeni Malatyaspor'a yenilerek üst üste evinde üçüncü yenilgisini aldı.

12 Aralık 2020 Cumartesi 20:16
Fenerbahçe evinde yenilme rekoruna gidiyor I Fenerbahçe 0- Malatyaspor 3

Fenerbahçe evinde yenilme rekoruna gidiyor I Fenerbahçe 0-Yeni Malatyaspor 3

   Fenerbahçe evinde Konyaspor, Beşiktaş'tan sonra Yeni Malatyaspor'a yenilerek üst üste evinde üçüncü yenilgisini aldı.Fenerbahçe taraftarlarını hüsrana uğratmaya devam ediyor.Yıllar sonra evinde üst üste üçüncü yenilgisini Yeni malatyaspor'dan aldı.Karşılaşmad ailk gol 9. dakikada geldi.9. dakikada penaltıda topun başına geçen Adem, topu ve Altay’ı ayrı köşelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.19.dakikada orta sahada topla buluşan Acquah ceza sahası önüne gelip savunmanın üzerinden aşırtma bir pasla Tetteh'i gördü. Bu futbolcunun kafa vuruşunda Altay topu kontrol ederek mutlak bir golü önledi.21. dakikada sol kanatta topla buluşan Kubilay, ceza sahası içine kavisli gönderdi. Bu noktadaki Umut zor pozisyonda kafayı vurdu ve topu filelere gönderdi ve Yeni Malatyaspor'u 2-0 öne geçirdi.45. dakikada Gustavo’nun ceza sahası dışından çektiği sert şut auta gitti.45+5′ İlk yarı Yeni malatyaspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı

    Yeni Malatyaspor ikinci yarıya golle başladı.47. dakikada Hafez’in kullandığı serbest vuruşta Youssouf’un kafası ağlarla buluştu ve Yeni malatyaspor 3-0  öne geçti.53. dakikada Umut’un ceza sahası içinde çaprazdan çektiği şut Altay’da kaldı.67. dakikada Cisse’nin uzaktan çektiği çok sert şut üst direğe çarparak auta çıktı.82. dakikada karşı karşıya pozisyonda Cisse’nin vuruşunu Ertaç kornere çeldi.84. dakikada Ferdi’nin ortasında Cisse’nin yaptığı kafa vuruşu kaleyi bulmadı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve karşılaşmayı Yeni Malatyaspor deplasmanda 3-0 kazandı.Fenerbahçe bu sonuçla uzun bir aradan sonra evinde üst üste 3.cü yenilgisini alarak tarih yazdı.

Yazarımız Tayfun Gökdeniz'in maç yorumu

FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Sadık, Tisserand, Caner, Gustavo, Ozan, Mert Hakan, Ferdi, Pelkas, Cisse

YEDEKLER: Ahmet, Sosa, Tolga, Thiam, Sinan, Ömer Faruk, Yiğit, Nazım, Novak, Eyüp

TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Acquah, Umut, Hadebe, Tetteh, Semih, Hafez, Youssouf, Issam, Kubilay, Adem

YEDEKLER: Abdulsamed, Ruben, Ahmed, Fofana, Olcay, Murat, Zeki, Mustafa, Bülent, Jetmir

TEKNİK DİREKTÖR: Hamza Hamzaoğlu

Son Güncelleme: 12.12.2020 20:34
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeYeni Malatyaspor
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