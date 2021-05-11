Fenerbahçe fırsat tepti

Süper Lig 41. hafta maçında Fenerbahçe evinde DG Sivasspor'a 2-1 yenilerek hem şampiyonluk yarışından oldu hem de ikincilik şansını zora soktu.Karşılaşmanın 45+1. dakikasında DG Sivasspor Kayode'nin golü 1-0 öne geçti.İlk yarı DG Sivasspor'un 1-0 galibiyeti ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 48. dakikada DG Sivasspor, Hakan Arslan'ın attığı golle skoru 2-0'a getirdi.90+2.dakikada Fenerbahçe Cisse ile skoru 2-1'e getirdi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe evinde DG Sivasspor'a 2-1 yenildi.

Bu sonuçla Fenerbahçe 79 puanda kalırken, DG Sivasspor puanını 62 yaptı.Son hafta Fenerbahçe deplasmanda HK Kayserispor'la oynarken, DG Sivasspor evinde Kasımpaşa ile oyanayacak.

Fenerbahçe: Harun Tekin, Gökhan Gönül, Attila Szalai, Tisserand, Caner Erkin, Jose Sosa, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Mesut Özil, Dimitrios Pelkas, Enner Valencia.

DG Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Uğur, Cofie, Hakan Arslan, Fajr, Nınga, Gradel, Kayode