Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Fenerbahçe Kadıköy'de artık mutsuz

Uzun yıllar evinde hiçbir rakibine yenilmeyen Fenebrahçe bu sezon bu geleneğini bozdu.Evinde başta Beşiktaş olmak üzere, Konyaspor, Galatasaray ve son olarak Medipol Başakşehir'e yenildi.

10 Şubat 2021 Çarşamba 11:28
Fenerbahçe Kadıköy'de artık mutsuz

Fenerbahçe Kadıköy'de artık mutsuz

  Uzun yıllar evinde hiçbir rakibine yenilmeyen Fenebrahçe bu sezon bu geleneğini bozdu.Evinde başta Beşiktaş olmak üzere, Konyaspor, Galatasaray ve son olarak Medipol Başakşehir'e yenildi.Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasında evinde uzatmalarda Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup olan Fenerbahçe taraftarlarını üzerek kupaya veda etti.

    Karşılaşmada son derece etkisiz bir oyun oynayan sarılacivertliler, eksik oyuncularla dolu ve son maçlarını kaybeden Medipol Başakşehir iel evinde karşılaştı.Karşılaşmanın 42. dakikasında Junior Fernandes ile 1-0 öne geçti.Fenerbahçe'de Lemos 45. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Medipol Başakşehir, ilk yarıyı önde kapattı.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında Fenerbahçe Enner Valencia ile beraberliği yakaladı.90 dakika 1-1'lik skorla tamamlanırken maç uzatmalara gitti. Uzatmanın ilk devresinde 96. dakikada Gulbrandsen ile skoru 2-1'e getirirken maçın geri kalan dakikaları bu skorla tamamlandı ve Medipol Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası'nda adını yarı finale yazdırırken, sarı-lacivertli ekip kupaya çeyrek finalde veda etti.

  Fenerbahçe daha önce 17 Mayıs 2017'de Medipol Başakşehir'e penaltılarda elenmişti.

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeMedipol BaşakşehirZiraat Türkiye Kupası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trabzonspor müthiş çıkışına devam etti
Trabzonspor müthiş çıkışına devam etti
Gaziantep FK dört maç sonra kazandı
Gaziantep FK dört maç sonra kazandı
Guardiola'lı City tutulmuyor
Guardiola'lı City tutulmuyor
Beşiktaş zirveye yeniden tutundu
Beşiktaş zirveye yeniden tutundu
Denizlispor fırsatı kaçırdı
Denizlispor fırsatı kaçırdı
DG Sivasspor beş maç sonra  kazandı
DG Sivasspor beş maç sonra  kazandı
BB Erzurumspor, HK Kayserispor puanları paylaştı
BB Erzurumspor, HK Kayserispor puanları paylaştı
Galatasaray lideri evinde devirdi
Galatasaray lideri evinde devirdi
M.Başakşehir galibiyete hasret kaldı
M.Başakşehir galibiyete hasret kaldı
A.Alanyaspor uzatmada üç puanı kaptı
A.Alanyaspor uzatmada üç puanı kaptı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim