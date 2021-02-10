Fenerbahçe Kadıköy'de artık mutsuz

Uzun yıllar evinde hiçbir rakibine yenilmeyen Fenebrahçe bu sezon bu geleneğini bozdu.Evinde başta Beşiktaş olmak üzere, Konyaspor, Galatasaray ve son olarak Medipol Başakşehir'e yenildi.Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasında evinde uzatmalarda Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup olan Fenerbahçe taraftarlarını üzerek kupaya veda etti.

Karşılaşmada son derece etkisiz bir oyun oynayan sarılacivertliler, eksik oyuncularla dolu ve son maçlarını kaybeden Medipol Başakşehir iel evinde karşılaştı.Karşılaşmanın 42. dakikasında Junior Fernandes ile 1-0 öne geçti.Fenerbahçe'de Lemos 45. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Medipol Başakşehir, ilk yarıyı önde kapattı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Fenerbahçe Enner Valencia ile beraberliği yakaladı.90 dakika 1-1'lik skorla tamamlanırken maç uzatmalara gitti. Uzatmanın ilk devresinde 96. dakikada Gulbrandsen ile skoru 2-1'e getirirken maçın geri kalan dakikaları bu skorla tamamlandı ve Medipol Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası'nda adını yarı finale yazdırırken, sarı-lacivertli ekip kupaya çeyrek finalde veda etti.

Fenerbahçe daha önce 17 Mayıs 2017'de Medipol Başakşehir'e penaltılarda elenmişti.