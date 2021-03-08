Fenerbahçe'nin bileği deplasmanda bükülmüyor

Süper Lig’in 29’uncu haftasında İH Konyaspor evinde Fenerbahçe'ye 3-0 yenildi.Fenerbahçe bu galibiyetle bu sezon deplasmanda 11.ci maçını kazanarak deplasmanda en çok kazanan takım oldu.Karşılaşmaya hızlı, istekli ve baskılı başlayan sarı lacivertliler 28. dakikada Szalai ile 1-0 öne geçtiler.Golden sonrada baskısına devam eden Fenerbahçe 31. dakikada Osayi-Samuel ile 2-0 öne geçti.İlk yarı Fenerbahçe'nin 2-0 galibiyeti ile tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısına İH Konyaspor hızlı başladı.Fenerbahçe yarı sahasında baskı kuran İH Konyaspor gol yollarında etkili olamadı.79. dakikada sarı lacivertlilerde Pelkas talihsiz bir sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi.90. dakikada Sehic'in hatasını Serdar Aziz affetmedi ve karşılaşmada durumu 3-0 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 58 yaparken, İH Konyaspor 32 puanda kaldı.Süper Lig 30. haftasında 14.04.2010 Pazar günü Fenerbahçe evinde Gençlerbirliği ile oynarken, 15.03.2021 Pazartesi günü İH Konyaspor, Kasımpaşa deplasmanında oynayacak.

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Adil, Jevtovic, Diomande, Milosevic, Shengelia, Sekidika, Cikalleshi

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Novak, Sosa, Mert Hakan, Osayi-Samuel, Pelkas, Valencia, Thiam