Fenerbahçe parkede 3'te 3 yaptı...Fenerbahçe Beko 84 - Asvel 63

Turkish Airlines Euroleague üçüncü hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko evinde Asvel Lyon’u 84-63 yenerek üçte üç yaptı.Karşılaşmaya Fenerbahçe Beko Nigel Hayes, Nick Calathes, Scottie Wilbekin, Dyshawn Pierre, Johnathan Motley ilk beşiyle sahada yer aldı.Asvel Liyon ise Charles Kahudi, David Lighty, Nando De Colo, Retin Obasohan, Youssoupha Fall ilk beşi ile sahada yer aldı.

Karşılaşmaya temsilcimiz Fenerbahçe Beko hızlı başladı.1.çeyrekte Fenerbahçe Beko 25-19 önde tamamladı.2. çeyrekte Fenerbahçe Beko 17-17 berabere tamamlandı.İlk yarı Fenerbahçe Beko’nun 42-36 üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 3. Çeyrekte Fenerbahçe Beko 23-10 önde tamamladı. 4. ve son çeyrekte te Fenerbahçe Beko üstünlüğü ile geçti.4. çeyrek Fenerbahçe Beko'nun 19-17 üstünlüğü ile sona erdi.Fenerbahçe Beko maçtan 84-63 galip ayrıldı.

Çeyrek Skorları;

1.Çeyrek:25-19

2.Çeyrek:17-17

İlk Yarı:42-36

3.Çeyrek:23-10

4.Çeyrek:19-17

Maç Sonu:84-63