Fenerbahçe Rodrigues'i renklerine bağladı

Fenerbahçe daha önce Galatasaray'da forma giyen Rodrigues'i renklerine bağladı.İlk kez 25 Haziran'dan "Sözcü Skor" ekibinin duyurduğu Garry Rodrigues-Fenerbahçe görüşmesinden olumlu sonuç çıktı. Sarı lacivertliler, 28 yaşındaki kanat oyuncusunu 2 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Fenerbahçe Kulübü, Suudi Arabistan’ın Al Ittihad kulübünde forma giyen 28 yaşındaki Garry Rodrigues’i kadrosuna kattı.

Geçen sezon devre arasında Galatasaray’dan ayrılarak 9 milyon Euro’ya Al-Ittihad’a transfer olan Rodrigues, Fenerbahçe ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal’ın da onay verdiği başarılı futbolcu, Ocak 2017-Ocak 2019 tarihleri arasında Galatasaray’da forma giymişti.

Süper Lig’de sarı kırmızılı formayla şampiyonluk yaşayan Rodrigues, 61 Süper Lig maçında 13 gol atıp 14 asist yaptı.

Suudi Arabistan’da oynadığı 9 maçta 1 gol atan Rodrigues transferinin kısa süre içinde resmi olarak duyurulması bekleniyor.

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