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Fenerbahçe sezona kupa ile başladı

 Fenerbahçe The Land of Legends Cup Finali'nde Sivasspor'u 1-0 yenerek kupanın sahibi oldu.

06 Eylül 2020 Pazar 08:55
Fenerbahçe sezona kupa ile başladı

Fenerbahçe sezona kupa ile başladı

   Fenerbahçe The Land of Legends Cup Finali'nde Sivasspor'u 1-0 yenerek kupanın sahibi oldu.Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Sivasspor, The Land of Legends Cup’ta finalde bir araya geldi. Ülker Stadyumu’nda oynanan final maçında kazanan 1-0’lık skorla Fenerbahçe oldu.

   Sarı-lacivertliler takıma kupa kazandıran golü Caner Erkin’in 67’. dakikada frkikten attı. Yarı finalde Antalyaspor’u 4-0 yenen Fenerbahçe ile Beşiktaş’ı 1-0 yenen Sivasspor zorlu geçen karşılaşmada istatistik açısından yakın bir görüntü çizdi. Fenerbahçe 12 şutunda 4, Sivasspor ise 11 şutunda 1 isabet bulurken topla oynama oranında önde olan yüzde 53’le Sivasspor’du.

   Fenerbahçe 15 ortada 5 isabet buldu, Sivasspor ise 16 ortada 1 isabet yakaladı ve şut isabeti gibi orta isabetinde oldukça etkisiz bir maç çıkardı. Sivasspor kornerlerde de 5’e 1’lik bir üstünlük kurdu ancak gol bulmayı başaramadı.Sarı-lacivertliler ise geliştirdiği hücumlarda zaman zaman etkili bir görüntü çizdi ve özellikle savunmada başarılı bir maç çıkardı. Erol Bulut maça Altay, Gökhan, Serdar, Sadık, Caner, Tolga, Gustavo, Sinan, Deniz, Thiam ve Frey ilk 11’iyle başladı.

    Fenerbahçe’de 64’te Michael Frey’in yerine yeni transfer Enner Valencia; 66’da Sinan Gümüş’ün yerine Jailson; 83’te Serdar Aziz’in yerine bir diğer yeni transfer Mauricio Lemos ve 84’te Mame Thiam’ın yerine Oğuz Kağan Güçtekin girdi.

   Rıza Çalımbay ise Muammer, Goiano, Robin, Camara, Uğur, Cofie, Erdoğan, Hakan, Ziya, Gradel ve Yatabare ilk 11’iyle maça çıktı. Sivasspor’da ise oyuna 46’da Muammer’in yerine Ali Şaşal, Isaac Cofie’nin yerine Claudemir, Marcelo Goiano’nun yerine Barış Yardımcı, Max Gradel’in yerine ise Casimir Ninga dahil oldu. 65’te Ziya Erdal’ın yerine Arouna Kone, 84’te ise Robin Yalçın’ın yerine Abdou Razack Traore ile girdi ancak Sivasspor gol bulamadı.

(Skor)

    

Anahtar Kelimeler:
The Land Of Legends Cup FinaliFenerbahçeSivasspor
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