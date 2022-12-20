Fenerbahçe turu rahat geçti….Fenerbahçe 3- İstanbulspor 1

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Fenerbahçe, İstanbulspor’u 3-1 yenerek son 16’a kaldı.Karşılaşmanın 31. Dakikasında Fenerbahçe Joshua King ile 1-0 öne geçti.34. dakikada Fenerbahçe Michy Batshuayi ile skoru 2-0 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe’nin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında Fenerbahçe’de Emre Mor yerini Lincoln’e bıraktı.İstanbulspor’da İbrahim Yılmaz yerini Sindri Suriye bıraktı.54. dakikada Fenerbahçe, Michy Batshuayi ile skoru 3-0 yaptı.59. dakikada Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci ve Miguel Crespo oyundan çıktılar.Yerine Diego Rossi ve Mert Hakan Yandaş oyuna girdiler.60. dakikada İstanbulspor’da Melih Kabasakal sarı kart gördü.

68. Dakikada İstanbulspor’da Ali Yaşar, Adi Mehremic ve Oğuzhan Berber oyundan çıktılar.Yerine Demeaco Duhaney, Okan Erdoğan ve Duhan Aksu oyuna girdiler.Fenerbahçe’de Joshua King oyundan çıktı.Yerine Ender Valencia oyuna girdi.

73. Dakikada İstanbulspor’da Eduard Rroca sarı kart gördü.75. dakikada Fenerbahçe’de Ferdi kadıoğlu’nun şutu üst direkten geri döndü.79. dakikada İstanbulspor'da Muammer Sarıkaya oyundan çıktı.Yerine Aldin Cajic oyuna girdi.82. dakikada İstanbulspor'da Okan Erdoğan sarı kart gördü.85. dakikada Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel oyundan çıktı.Yerine Miha Zajc oyuna girdi.90. dakikada İstanbulspori, Jetmir Topalli ile skoru 3-1 yaptı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe, İstanbulspor’u 3-1 yenerek son 16’a kaldı.Günün diğer maçlarında MKA Ankaragücü, Tuzlaspor 2-0 yenerek, Ümraniyespor, Kasımpaşa’yı 2-1 yenerek, Sivasspor, Esenler Erokspor'u 5-2 yenerek ,Antalyaspor, Manisa FK'nü 1-0 yenerek, son olarak Başakşehir FK, Göztepe’yi 3-1 yenerek son 16’ya kaldılar.

Toplu Sonuçlar,

MKA Ankaragücü 2 - Tuzlaspor 0

Ümraniyespor 2- Kasımpaşa’yı 1

Sivasspor 5 - Esenlae Erokspor 2

Antalyaspor 1- Manisa FK 0

Başakşehir FK 5 - Göztepe’yi 1

Fenerbahçe 3 - İstanbulspor 1

Fenerbahçe:İrfan Can Eğribayat, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Bright Osayi-Samuel, Miguel Crespo, Emre Mor, Joshua King, Michy Batshuayi

İstanbulspor:David Jensen, Mehmet Yeşil, Oğuzhan Berber, Ali Yaşar, Adi Mehremic, Eduard Rroca, Muammer Sarıkaya, Melih Kabasakal, İbrahim Yılmaz, Valon Ethemi, Jetmir Topalli