Fenerbahçe tutulmuyor….Başakşehir FK 1 - Fenerbahçe 2

Spor Toto Süper Lig 30.hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir’i 2-1 yendi.Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Suat Arslanboğa, Ali Saygın Ögel ve kemal Yılmaz hakem üçlüsü yönetti.

Karşılaşmanın 30.dakikasında Başakşehir FK Danijel Aleksic ile 1-0 öne geçti.45+1.dakikada Başakşehir FK’de Patryk Szyz sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Başakşehir FK’nün 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci Yarı;

Karşılaşmanın ikinci yarısında Fenerbahçe’de Jayden Oosterwolde , Diego Rossi ve Arda Güler oyundan çıktı.Yerine Ezgjan Alioski, Emre Mor ve Joao Pedro oyuna girdiler.50.dakikada Başakşehir FK’de Ömer Ali Şahiner ve Lucas Biglia sarı kart gördü.63.dakikada Fenerbahçe’de Miguel Crespo yerini Mert hakan Yandaş’a bıraktı.

67.dakikada Başakşehir FK’de Ahmed Tuba sarı kart gördü.70.dakikada Başakşehir FK’de Ahmed Tuba ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.75.dakikada Başakşehir FK’de Danijel Aleksic sarı kart gördü.

80.dakikada Başakşehir FK’de Joao Figueredo yerini Adnan Januzaj’a bıraktı.82.dakikada Fenerbahçe’de Willian Areo yerini Serdar Dursun’a bıraktı.Başakşehir FK’de Mahmut Tekdemir sarı kart gördü.85.dakikada Başakşehir FK’de Danijel Aleksic ve Deniz Türüç oyundan çıktılar.Yerine Berkay Özcen ve Paulin Keny oyuna girdiler.

88.dakikada Fenerbahçe, Joao Pedro ile skoru 1-1 yaptı.90+3.dakikada Fenerbahçe Joao Pedro ile 2-1 öne geçti.90+7.dakikada Başakşehir FK’de Ömer Ali Şahiner ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Başakşehir FK evinde Fenerbahçe’ye 2-1 yenildi.Bu sonuçla Başakşehir FK 45 puanda kalırken, Fenerbahçe puanını 63 yaptı.

Süper Lİg 30.Hafta Maç Sonuçları;

Süper Lİg 30.Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 31.Hafta Maç Programı;

Tablo:TFF