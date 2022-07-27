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Fenerbahçe uzatmalarda kaybetti...Fenerbahçe 1-Dinamo Kiev 2

Fenerbahçe , Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda golsüz eşitlikle biten maçın rövanşında Dinamo Kiev’e 2-1 yenilerek elendi.

27 Temmuz 2022 Çarşamba 21:30
Fenerbahçe uzatmalarda kaybetti...Fenerbahçe 1-Dinamo Kiev 2

  Fenerbahçe uzatmalarda kaybetti...Fenerbahçe 1-Dinamo Kiev 2

    Fenerbahçe , Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda golsüz eşitlikle biten maçın rövanşında Dinamo Kiev’e 2-1yenilerek elendi.Yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek Fenerbahçe, Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Çekya ekibi Slovacko ile eşleşecek.Karşılaşmanın 2. dakikasında  Fenerbahçe etkili geldi. İsmail Yüksek'in uzaktan şutunda topu önünde bulan Diego Rossi'nin vuruşu direğin yanından auta gitti.10. dakikada Fenerbahçe'nin sol kanattan gelişen atağında Ferdi Kadıoğlu, savunma arkasına hareketlenen Enner Valencia'ya pasını gönderdi. Ceza sahasına yönelen Valencia, arka direkteki Joshua King'e pasını aktardı. Topa dokunan King golü buldu ancak maçın hakemi önceki pozisyonda faul olduğu gerekçesi ile golü iptal etti.15. dakikada Fenerbahçe yine etkili geldi! Diego Rossi'nin sol çaprazdan yaptığı ortaya kafayı vuran Valencia'nın şutunda top direğin üzerinden auta çıktı.20. dakikada  Fenerbahçe tehlikeli bir bölgeden serbest vuruş kazandı. Topun başında geçen İrfan Can Kahveci'nin şutunda top direkten döndü.29. dakikada Fenerbahçe'de İsmail Yüksek sarı kart gördü.37. dakikada Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel sarı kart gördü.45. dakikada Fenerbahçe'de bu sefer Enner Valencia sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci yerini Emre Mör'a bıraktı. 54. dakikasında İsmail Yüksek 2. sarı kartta kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.57. dakikada Dinamo Kiev Buyalskiy'nin golüyle 1-0 öne geçti.63. dakikada Fenerbahçe'de Emre Mor sarı kart gördü.70. dakikada Fenerbahçe, Enner Valencia, ile penaltı kullandı.Enner Valencia'nin penaltı atışını kaleci Buschan kurtardı.77. dakikada Generbahçe'de Enner Valecia yerini Serdar Dursun'a bıraktı.78. dakikada ikinci yarının başında oyuna giren Emre Mor yerini Bruma'ya bıraktı.86. dakşikada Fenerbahçe'de Marcel Tisserand oyundan çıkarken yerine  Lincoln oyuna girdi.89. dakikada Fenerbahçe Szalai ile beraberliği yakaladı.Karşılaşmanın 90 dakikası 1-1 tamamlandı.

    Uzatma dakikalarında 95. dakikada Fenerbahçe'de Willian Arao yerini  Filip Novak'a bıraktı.98. dakikada Fenerbahçe'de Attila Szalai sarı kart gördü.Uzatma dakikalarının ilk yarısı 1-1 tamamlandı.114. dakikada Dinamo Kiev Oleksandr Karavaev ile skoru 2-1 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Dinamo Kiev karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Szalai, Tisserand, Ferdi, Arao, İsmail Yüksek, İrfan Can, King, Rossi, Valencia.

Dinamo Kiev: Bushchan, Kedziora, Zabarnyi, Popov, Dubinchak, Sydorchuk, Shaparenko, Verbic, Buyalskiy, Tsygankov, Besedin

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeDinamo Kiev
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