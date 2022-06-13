Fenerbahçe’den Ümit Özdağ’a sert tepki!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, FenerbahçeKulübü’nün tepkisine neden oldu. Fenerbahçe’de forma giyen Brezilyalı yıldız Luiz Gustavo ile ilgili yapılan paylaşım sonrası Fenerbahçe Kulübü, yaptığı açıklamada videonun kabul edilemez olduğunu belirtti.

Fenerbahçe Kulübü ise bu paylaşım ardından sert bir açıklama yaptı.Açıklama şöyle;

Fenerbahçe’nin tepkisi üzerine Ümit Özdağ, bir paylaşımda daha bulunarak, sarı-lacivertli kulübe yanıt verdi.

Ümit Özdağ, paylaşımında “Fenerbahçe alıntıladığım, 2 gün önce yayınlanan bu KOMİK animasyon İle ilgili açıklama yapmış. Doğrusu şaşırdım. Burada önemli olan Türk halkının sığınmacıları “Gönderme” konusunda kime güven duyduğudur. Benim açıklamamda futbol/futbolcu ile ilgili tek ifade yok. Gülümsemeyi unutmayın” ifadelerine yer verdi.