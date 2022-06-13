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Fenerbahçe’den Ümit Özdağ’a sert tepki! 

 Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, FenerbahçeKulübü’nün tepkisine neden oldu.

13 Haziran 2022 Pazartesi 15:08
Fenerbahçe’den Ümit Özdağ’a sert tepki! 

Fenerbahçe’den Ümit Özdağ’a sert tepki! 

   Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, FenerbahçeKulübü’nün tepkisine neden oldu. Fenerbahçe’de forma giyen Brezilyalı yıldız Luiz Gustavo ile ilgili yapılan paylaşım sonrası Fenerbahçe Kulübü, yaptığı açıklamada videonun kabul edilemez olduğunu belirtti.

Fenerbahçe Kulübü ise bu paylaşım ardından sert bir açıklama yaptı.Açıklama şöyle;

Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ’ın resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım üzerine açıklamamızdır;
 
Ülkemizin siyasi çerçevedeki gündemlerinden biri olan mülteciler konusuna dair yapılan ilgili paylaşımda; Kulübümüzün ve sözleşmesi devam eden, üç yıldır formamıza saygıyla, sorumlulukla hizmet eden, takımımızın kaptanlığını yapmış bir futbolcusunun adının kullanılması, ima edilmesi kabul edilemezdir.
 
Daha önce pek çok kez vurguladığımız bir gerçeği bir kez daha en açık haliyle dile getirmek istiyoruz ki; Fenerbahçe Spor Kulübü siyaset üstü bir konumdadır. Zorla içine çekilmediği sürece hiçbir siyasi sürecin, konunun ve gündemin bir parçası olmamıştır ve olmayacaktır.
 
Bu gerçekten hareketle Sayın Özdağ’dan, futbolcumuza ve kulübümüze yapılan bu yaklaşımdan geri adım atılmasını beklediğimizi vurguluyor; kulübümüzün hiçbir siyasi gündeme dâhil edilmemesini rica ediyoruz.

Fenerbahçe’nin tepkisi üzerine Ümit Özdağ, bir paylaşımda daha bulunarak, sarı-lacivertli kulübe yanıt verdi.

Ümit Özdağ, paylaşımında “Fenerbahçe alıntıladığım, 2 gün önce yayınlanan bu KOMİK animasyon İle ilgili açıklama yapmış. Doğrusu şaşırdım. Burada önemli olan Türk halkının sığınmacıları “Gönderme” konusunda kime güven duyduğudur. Benim açıklamamda futbol/futbolcu ile ilgili tek ifade yok. Gülümsemeyi unutmayın” ifadelerine yer verdi.

Son Güncelleme: 13.06.2022 16:53
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeÜmit Özdağ
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