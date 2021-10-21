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Fenerbahçe, Royal Antwerp'e takıldı

  UEFA Avrupa Ligi D Grubu maçında Fenerbahçe, Kadıköy'de İlker Stadyumu'nda Royal Antwerp'i 2-2 berabere kaldı

21 Ekim 2021 Perşembe 20:32
Fenerbahçe, Royal Antwerp'e takıldı

FenerbahçeRoyal Antwerp'e takıldı

    UEFA Avrupa Ligi D Grubu maçında Fenerbahçe, Kadıköy'de İlker Stadyumu'nda Royal Antwerp'i 2-2 berabere kaldı.İlk iki maçta sadece bir puan alabilen Fenerbahçe karşılaşmanın 2. dakikasında Royal Antwerp'te oynayan kiralık oyuncusu Mbwana Samatta'nın golüyle 1-0 geriye düştü.20. dakikada sarı lacivertliler, Enner Valencia ile skoru 1-1 yaptılar.Karşılaşmanın 36. dakikasında Fenerbahçe, Enner Valencia'nın ceza sahası içersinde yerde kalması sonucu penaltı kazandı.Penaltıyı Enner Valencia kulladı.Top önce üst direğe sonra kale çizgisine çarparak dışarı gitti.40. dakikada Fenerbahçe'de ferdi Kadıoğlu sarı kart gördü.44. dakikada Royal Antwerp'te, Viktor Fischer sarı kart gördü.45. dakikada Fenerbahçe Enner Valencia ile penaltı kazandı.Enner Valencia bu sefer golü kaçırmadı ve skoru 2-1 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı

    Karşılaşmanın ikinci yarısında Royal Antwerp'te Ritchie De Laet sarı kart gördü.68. dakikada sarı lacivertlilerde Attila Szalai sarı kart gördü.Karşılaşmada 62. dakikada Royal Antwerp:, Pieter Gerkens ile skoru 2-2 yaptı.67. dakikada sarı lacivertlilerde 4 oyuncu birden değişikliği yapıldı.Sahadan Mesut Özil, Mergim Berisha, Jose Sosa ve Ferdi Kadıoğlu çıkarken yerine, Dimitrios Pelkas, Diego Rossi, Miha Zajc ve Nazım Sangare oyuna girdler.76. dakikada Fenerbahçe'de Miha Zajc sarı kart gördü.81. dakikada konuk ekipte, Pieter Gerkens sarı kart gördü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç 2-2 berabere bitti.Bu sonuçla Fenerbahçe grubunda 2 puanla 3. sırada yer alırken, Royal Antwerp bu beraberlikle ilk puanını alarak 1 puanla 4. sırada yer aldı.

Fenerbahçe:Altay Bayındır, Min-Jae Kim, Marcel Tisserand, Attila Szalai, Jose Sosa, Mesut Özil, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Mergim Berisha, Enner Valencia, Bright Osayi-Samuel   

Teknik Direktör:Vitor Pereira 

Royal Antwerp:Jean Butez, Ritchie De Laet, Samuel Vines, Dinis Almeida, Birger Verstraete, Alhassan Yusuf, Pieter Gerkens, Viktor Fischer, Jelle Bataille, Mbwana Samatta, Michael Frey   

Teknik Direktör:Brian Priske 

Son Güncelleme: 21.10.2021 21:20
Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi D GrubuFenerbahçeRoyal Antwerp
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