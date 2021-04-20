F.Karagümrük 1 - Göztepe 1

Süper Lig'in 36. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük evinde Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.Karşılaşmanın 32. dakikasında Fatih Karagümrük Mevlüt ile 1-0 öne geçti.45+2'de Fatih Karagümrük'te Ndao, kazanılan penaltıyı gole çeviremedi.İlk yarı Fatih Karagümrük'ün 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 69. dakida Göztepe, Ndiaye ile penaltı atışından yararlanamadı.84. dakikada Göztepe, Berkan'ın golüyle 1-1'lik eşitliği yakaladı.Maçın geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından ev sahibi Fatih Karagümrük 50 puanla 8. sıraya yerleşirken, konuk ekip Göztepe ise 47 puanla kendisine 10. sırada yer buldu.

Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Hedenstad, Fatih Kuruçuk, Jimmy Durmaz, Serhat Ahmetoğlu, Aksel Aktaş, Muhammed Egemen Pehlivan (Dk. 61 Vato Arveladze), Ndao, Salibur, Lens, Mevlüt Erdinç (Dk. 73 Biglia)

Göztepe: Arda Özçimen, Murat Paluli, Gassama, Kerim Alıcı, Berkan Emir, Nwobodo, Esiti (Dk. 64 Soner Aydoğdu), Ndiaye (Dk. 86 Napoleoni), Diabate (Dk.65 Halil Akbunar), Tripic (Dk. 57 Jahovic), Ideye (Dk. 57 Zulj)

Goller: Dk. 32 Mevlüt Erdinç (Fatih Karagümrük), Dk. 84 Berkan Emir (Göztepe)

Sarı Kartlar: Dk. 39 Nwobodo (Göztepe), Dk. 90+2 Serhat Ahmetoğlu (Fatih Karagümrük)