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F.Karagümrük galibiyet hasreti sona erdi I F.Karagümrük 2- Ç.Rizespor 0

Fatih Karagümrük üç haftalık galibiyet hasreti Çaykur Rizespor maçıyla sona erdi.

06 Aralık 2020 Pazar 16:44
F.Karagümrük galibiyet hasreti sona erdi I F.Karagümrük 2- Ç.Rizespor 0

F.Karagümrük galibiyet hasreti sona erdi I F.Karagümrük 2- Ç.Rizespor 0

   Fatih Karagümrük üç haftalık galibiyet hasreti Çaykur Rizespor maçıyla sona erdi.Fatih Karagümrük’ün golleri Ndao’dan gelirken, Çaykur Rizespor’un tek sayısını Meriah kaydetti.

    Karşılaşmada, ilk 25 dakikada karşılık atılan goller sonucu belirledi. 15. dakikada Ndao ile öne geçen Fatih Karagümrük, 20. dakikada Meriah’ın golüne engel olmadı. 25. dakikada ev sahibi ekipte sahneye bir kez daha çıkan Ndao, kendisinin ve takımının ikinci golünü ağlara bıraktı.

   Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor karşında üç puana uzanan takım oldu. Fatih Karagümrük üç maç aranın ardından galip gelirken, Çaykur Rizespor üst üste ikinci mağlubiyetini aldı.

Bu galibiyetle Fatih Karagümrük’ün puanı 17’ye yükseldi. Çaykur Rizespor ise 12 puanda kaldı.

Fatih Karagümrük: Viviano, Ramazan Civelek, Fatih Kuruçuk, Enzo Roco, Balkovec, Lucas Biglia, Erik Sabo, Badou Ndiaye (Yannis Salibur dk. 62 (Aatif Chahechouhe dk. 76), Ndao, Jimmy Durmaz (Vato Arveladze dk. 86), Artur Sobiech (Mevlüt Erdinç dk. 46)

Teknik Direktör: Şenol Can

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan (Tarık Çetin dk. 46), Morozyuk, Emir Dilaver, Meriah, Melnjak, Abdullah Durak, Donsah (Yasin Pehlivan dk. 73), Onur Bulut (Michalak dk. 46), Baiano (Tunay Torun dk. 41), Fernando Andrade (Samudio dk. 62), Loic Remy

Teknik Direktör: Stjepan Tomas

Goller: Ndao (dk. 15 ve 25) (Fatih Karagümrük), Meriah (dk. 20) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Artur Sobiech, Mevlüt Erdinç, Vato Arveladze, Alparslan Erdem (Fatih Karagümrük), Donsah (Çaykur Rizespor)

Anahtar Kelimeler:
Fatih KaragümrükÇaykur Rizespor
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