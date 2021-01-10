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F.Karagümrük İH Konyaspor'u 2-1 yendi

Süper Lig'in 18. haftasında Fatih Karagümrük, İttifak Holding Konyaspor'u Kocaeli Stadı'nda oynanan maçta  2-1 yendi.

10 Ocak 2021 Pazar 16:45
F.Karagümrük İH Konyaspor'u 2-1 yendi

F.Karagümrük İH Konyaspor'u 2-1 yendi

   Süper Lig'in 18. haftasında Fatih Karagümrük, İttifak Holding Konyaspor'u Kocaeli Stadı'nda oynanan maçta  2-1 yendi.Karşılaşmanın golleri Fatih Karagümrük adına 66.dakikada Bertolacci ve 80. dakikada Ndiaye atarken, İH Konyaspor'un tek golü 83. dakikada Jevtovic'ten geldi.

 Ligde üç maç sonra galip gelen Karagümrük puanını 24 yaparken, Konyaspor 22 puanda kaldı.

Karagümrük: Emiliano Viviano, Hedenstad, Fatih Kuruçuk, Campi, Balkovec, Biglia, Papa N’diaye, Andrea Bertolacci (Jimmy Durmaz dk. 71), Fabio Borini (Vato Arveladze dk. 86), Ndao, Mevlüt Erdinç (Sobiech dk. 77)

Teknik Direktör: Atilay Canel

Konyaspor: İbrahim Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Jevtovic, Sitya (Ömer Ali Şahiner dk. 67), Hadziahmetovic, Oğuz Kağan, Milosevic (Zymer Bytyqi dk. 75), Levan Shengelia (Erdon Dacı dk. 56), Sokol Cikalleshi (Musa Çağıran dk. 75), Artem Kravets

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Goller: Andrea Bertolacci (dk. 66), Ndiaye (dk. 80) (Fatih Karagümrük), Jevtovic (dk. 83) (Konyaspor)

Sarı Kartlar: Fatih Kuruçuk, Ndao, Ndiaye (Fatih Karagümrük), Ahmet Yılmaz Çalık, Kravets (Konyaspor)

Anahtar Kelimeler:
Fatih Karagümrükİttifak Holding Konyaspo
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