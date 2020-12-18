F.Karagümrük'ten muhteşem galibiyet

Fatih Karagümrük evinde Galatasaray'ı 2-1 yendi.Süper Lig’in 13. haftasında Karagümrük ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 2-1’lik skorla kazanmayı başardı. Sarı-kırmızılı takımın ligdeki 6 maçlık yenilmezlik serisi son buldu.

Ligin 12. haftasını BAY geçen Galatasaray, hafta içerisinde Ziraat Türkiye Kupası’nda tur atlamıştı. Fatih Terim’in kalede Okan’a görev verdiği maçta Karagümrük’ün 13. dakikada Koray ile filelere gönderdiği top VAR’dan gelen uyarıyla ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.İlk yarı golsüz sona erdi.

Sarı-kırmızılı takım ilk yarıyı isabetli şut çekemeden kapatırken, ikinci yarının 15. saniyesinde ise şok golle 1-0 geriye düştü.Fatih Karagümrük ikinci yarının başında santrayı yapıp sol kanattan geldi. Alparslan’ın ortasında arka direkteki Aassane Ndao topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.Hakem Mustafa Öğretmenoğlu, 59. dakikada kararlarına tepki gösteren Fatih Terim’e uyarı bulundu. Terim, 69. dakikada ise Linnes’e faul yapıldığı düşüncesinde olduğu bir pozisyonda düdük çıkmayınca tepkisini arttırdı ve hakem tarafından kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.Galatasaray hücumda etkisiz olduğu maçta 90+3’te penaltı kazandı. Diagne’nin yerde kaldığı pozisyonda hakem beyaz noktayı gösterirken, VAR kontrolünün ardından 90+6’da Diagne skoru 1-1’e getiren golü kaydetti.Penaltı pozisyonunda sarı kart gören Roco, ardından yine duraklamalarda yaptığı faul sonrasında 90+8’de kırmızı kart gördü.10 kişi kalan Karagümrük’te 90+11’de Ndao’nun pasında bomboş olan Galatasaray yarı sahasına hızla koşan Mevlüt Erdinç, topla buluştu. Mevlüt, kaleci Okan’ı çaresiz bırakarak topu filelere gönderdi: 2-1.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fatih karagümrük maçı 2-1 kazandı.