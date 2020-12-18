Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

F.Karagümrük'ten muhteşem galibiyet

Fatih Karagümrük evinde Galatasaray'ı 2-1 yendi.

18 Aralık 2020 Cuma 21:09
F.Karagümrük'ten muhteşem galibiyet

F.Karagümrük'ten muhteşem galibiyet

   Fatih Karagümrük evinde Galatasaray'ı 2-1 yendi.Süper Lig’in 13. haftasında Karagümrük ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 2-1’lik skorla kazanmayı başardı. Sarı-kırmızılı takımın ligdeki 6 maçlık yenilmezlik serisi son buldu.

   Ligin 12. haftasını BAY geçen Galatasaray, hafta içerisinde Ziraat Türkiye Kupası’nda tur atlamıştı. Fatih Terim’in kalede Okan’a görev verdiği maçta Karagümrük’ün 13. dakikada Koray ile filelere gönderdiği top VAR’dan gelen uyarıyla ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.İlk yarı golsüz sona erdi.

   Sarı-kırmızılı takım ilk yarıyı isabetli şut çekemeden kapatırken, ikinci yarının 15. saniyesinde ise şok golle 1-0 geriye düştü.Fatih Karagümrük ikinci yarının başında santrayı yapıp sol kanattan geldi. Alparslan’ın ortasında arka direkteki Aassane Ndao topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.Hakem Mustafa Öğretmenoğlu, 59. dakikada kararlarına tepki gösteren Fatih Terim’e uyarı bulundu. Terim, 69. dakikada ise Linnes’e faul yapıldığı düşüncesinde olduğu bir pozisyonda düdük çıkmayınca tepkisini arttırdı ve hakem tarafından kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.Galatasaray hücumda etkisiz olduğu maçta 90+3’te penaltı kazandı. Diagne’nin yerde kaldığı pozisyonda hakem beyaz noktayı gösterirken, VAR kontrolünün ardından 90+6’da Diagne skoru 1-1’e getiren golü kaydetti.Penaltı pozisyonunda sarı kart gören Roco, ardından yine duraklamalarda yaptığı faul sonrasında 90+8’de kırmızı kart gördü.10 kişi kalan Karagümrük’te 90+11’de Ndao’nun pasında bomboş olan Galatasaray yarı sahasına hızla koşan Mevlüt Erdinç, topla buluştu. Mevlüt, kaleci Okan’ı çaresiz bırakarak topu filelere gönderdi: 2-1.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fatih karagümrük maçı 2-1 kazandı.

Anahtar Kelimeler:
Fatih KaragümrükGalatasaray
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
DG Sivasspor uzatmalarda turu geçti
DG Sivasspor uzatmalarda turu geçti
M.Başakşehir kupada gol yağdırdı
M.Başakşehir kupada gol yağdırdı
Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 takım belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 takım belli oldu
Beşiktaş turu rahat geçti
Beşiktaş turu rahat geçti
Alanyaspor kupada rahat I Alanyaspor 5- Adanaspor 1
Alanyaspor kupada rahat I Alanyaspor 5- Adanaspor 1
Temsilcilerimiz Euroleague'de kaybettiler
Temsilcilerimiz Euroleague'de kaybettiler
Fenerbahçe kupada hata yapmadı
Fenerbahçe kupada hata yapmadı
Trabzonspor kupadan elendi I  
Trabzonspor kupadan elendi I  
Lider VakıfBank'tan bir galibiyet daha
Lider VakıfBank'tan bir galibiyet daha

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim