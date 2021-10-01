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F.Karagümrüki Başakşehir Fk'nü farklı yendi

 Süper Lig'İn 8. haftasında Fatih Karagümrük, Başakşehir'i 3-1 mağlup etti ve iki maçlık galibiyet hasretine son verdi.

01 Ekim 2021 Cuma 21:48
F.Karagümrüki Başakşehir Fk'nü farklı yendi

F.Karagümrüki Başakşehir Fk'nü farklı yendi

   Süper Lig'İn 8. haftasında Fatih Karagümrük, Başakşehir'i 3-1 mağlup etti ve iki maçlık galibiyet hasretine son verdi.Karşılaşmaının 18. dakikada Fatih Karagümrük  Bertolacci ile 1-0 öne geçti. 29. dakikada Fatih Karagümrük,  Bertolacci ile skoru 2-0 yaptı.36.dakikada Fatih Karagümrük, Balkovec ile skoru 3-0 yaptı.Karşılaşmanı ilk yarısı 3-0 Fatih karagümrük galibiyetiile sona erdi.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 83. dakikada sol kanattan ani gelişen Başakşehir, Aleksic ile skoru 3-1 yaptı.Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Karagümrük, sahadan 3 puanla ayrıldı.Bu sonuçla Fatih Karagümrük puanını 14 yaparken, Başakşehir FK 6 puanda kaldı.

Fatih Karagümrük:Emiliano Viviano, Jure Balkovec, Burak Bekaroğlu, Ervin Zukanovic, Caner Erkin, Lucas Biglia, Jimmy Durmaz, Andrea Bertolacci, Ahmed Musa, Aleksandar Pesic, Yann Karamoh 

Teknik Direktör:Atılay Canel

Başakşehir FK:Volkan Babacan, Ravil Tagir, Leo Duarte, Carlos Ponck, Lucas Lima, Edin Visca, Berkay Özcan, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Youssouf Ndayishimiye, Stefano Okaka

Teknik Direktör:Aykut Kocaman

Anahtar Kelimeler:
Fatih KaragümrükBaşakşehir
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