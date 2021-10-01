F.Karagümrüki Başakşehir Fk'nü farklı yendi

Süper Lig'İn 8. haftasında Fatih Karagümrük, Başakşehir'i 3-1 mağlup etti ve iki maçlık galibiyet hasretine son verdi.Karşılaşmaının 18. dakikada Fatih Karagümrük Bertolacci ile 1-0 öne geçti. 29. dakikada Fatih Karagümrük, Bertolacci ile skoru 2-0 yaptı.36.dakikada Fatih Karagümrük, Balkovec ile skoru 3-0 yaptı.Karşılaşmanı ilk yarısı 3-0 Fatih karagümrük galibiyetiile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 83. dakikada sol kanattan ani gelişen Başakşehir, Aleksic ile skoru 3-1 yaptı.Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Karagümrük, sahadan 3 puanla ayrıldı.Bu sonuçla Fatih Karagümrük puanını 14 yaparken, Başakşehir FK 6 puanda kaldı.

Fatih Karagümrük:

Emiliano Viviano, Jure Balkovec, Burak Bekaroğlu, Ervin Zukanovic, Caner Erkin, Lucas Biglia, Jimmy Durmaz, Andrea Bertolacci, Ahmed Musa, Aleksandar Pesic, Yann Karamoh

Teknik Direktör:Atılay Canel

Başakşehir FK:Volkan Babacan, Ravil Tagir, Leo Duarte, Carlos Ponck, Lucas Lima, Edin Visca, Berkay Özcan, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Youssouf Ndayishimiye, Stefano Okaka

Teknik Direktör:Aykut Kocaman