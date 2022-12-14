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Fransa Finalde....Fransa 2 - Fas 0

2022 Dünya Kupası'nda finali Fransa-Arjantin oynayacak

14 Aralık 2022 Çarşamba 23:47
Fransa Finalde....Fransa 2 - Fas 0

Fransa Finalde....Fransa 2 - Fas 0

   2022 Dünya Kupası'nda finali Fransa-Arjantin oynayacak.2022 Dünya Kupası'nda yarı final maçında Fransa, Fas'ı 2-0 yenerek finale kaldı.Fransa finalde Arjantin ile oynayacak.Karşılaşmanın 5. Dakikasında Fransa Theo Hernandez ile 1-0 öne geçti.21. dakikada Fas’ta Romain Saiss sakatlanarak yerini Selim Amallah’a bıraktı.27. dakikada Fas’ta Sofhane Boufal sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Fransa’nın üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı

   Karşılaşmanın ikinci yarısında Fas’ta Noussair Mazraoui yerini Yahia Attiyat’a bıraktı.65. dakikada Fransa’da Olivier Giroud yerini Marcus Thuram’a bıraktı.66. dakikada Fas’ta Youssef En Nesyri ve Sofiane Boufal oyundan çıktılar.yerine Abderazak Hamdallah ve Zakaria Aboukhlal oyuna girdiler.

   78. Dakikada Fransa’da Ousmane Dembele yerini Randal Kolo’ya bırakırken, Fas’ta Selim Amallah yerini Abdessamed Ezzalzouli’ye bıraktı.79. dakikada Fransa, Randal Kolo ile skoru 2-0 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fransa, Fas'ı 2-0 yenerek finale adını yazdırdı.Final maçı pazar günü oynanacak.

Fransa:Hugo Lloris, Raphael Varane, Jules Kounde, Theo Hernandez, Ibrahima Konate, Aurelien Tchouameni, Youssouf Fofana, Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Kylian Mbappe, Ousmane Dembele   

Fas:Bono, Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui, Romain Saiss, Jawad El Yamiq, Achraf Dari, Sofyan Amrabat, Hakim Ziyech, Azzedine Ounahi, Sofiane Boufal, Youssef En Nesyri    

Son Güncelleme: 15.12.2022 00:20
Anahtar Kelimeler:
FransaFas
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