Fransa Finalde....Fransa 2 - Fas 0
2022 Dünya Kupası'nda finali Fransa-Arjantin oynayacak.2022 Dünya Kupası'nda yarı final maçında Fransa, Fas'ı 2-0 yenerek finale kaldı.Fransa finalde Arjantin ile oynayacak.Karşılaşmanın 5. Dakikasında Fransa Theo Hernandez ile 1-0 öne geçti.21. dakikada Fas’ta Romain Saiss sakatlanarak yerini Selim Amallah’a bıraktı.27. dakikada Fas’ta Sofhane Boufal sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Fransa’nın üstünlüğü ile sona erdi.
İkinci yarı
78. Dakikada Fransa’da Ousmane Dembele yerini Randal Kolo’ya bırakırken, Fas’ta Selim Amallah yerini Abdessamed Ezzalzouli’ye bıraktı.79. dakikada Fransa, Randal Kolo ile skoru 2-0 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fransa, Fas'ı 2-0 yenerek finale adını yazdırdı.Final maçı pazar günü oynanacak.
Fransa:Hugo Lloris, Raphael Varane, Jules Kounde, Theo Hernandez, Ibrahima Konate, Aurelien Tchouameni, Youssouf Fofana, Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Kylian Mbappe, Ousmane Dembele
Fas:Bono, Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui, Romain Saiss, Jawad El Yamiq, Achraf Dari, Sofyan Amrabat, Hakim Ziyech, Azzedine Ounahi, Sofiane Boufal, Youssef En Nesyri