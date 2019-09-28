Fransa-Türkiye bilet satışları şimdiden tükendi

Türkiye Futbol Gedersyonu resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre Fransa-Türkiye maçı biletleri tükendi.A Milli Takımımızın Fransa ile deplasmanda oynayacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçının misafir tribün bilet satışı sona erdi.

Saint-Denis'teki Stade de France'da 14 Ekim 2019 Pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak Fransa-Türkiye maçının satışa çıkan misafir tribün biletlerinin tamamı tükendi.Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi.

"Türkiye Futbol Federasyonu olarak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası yolunda A Milli Takımımıza eşsiz bir destek veren bütün Ay-Yıldızlı taraftarlara teşekkür ederiz.A Milli Takım'ın yanında olacak tüm taraftarlarımızdan Stade de France'a biletleriyle birlikte aldıkları "Beyaz" formalarını giyerek gelmelerini bekliyoruz."