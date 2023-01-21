Galatasaray 2 - Antalyaspor 1

Spor Toto Süper Lig 20. Hafta maçında Galatasaray evinde Antalyaspor'u ile 2-1 yendi.Nef Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı, Ali Şansalan, Serkan Olguncan ve Mehmet Emin Tuğral hakem üçlüsü yönetti.

Karşılaşmanın 15.dakikasında Antalyaspor’da Güray Vural sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında 49. Dakikada Galatasaray Mauro Icardi ile 1-0 öne geçti.54. dakikada Antalyaspor, Luiz Adriano ile skoru 1-1 yaptı.58. dakikada Antalyaspor’da Admir mehmedi oyundan çıktı.Yerine Sinan Gümüş oyuna girdi.59. dakikada Galatasaray Sharel Floranus’un penaltı golüyle 2-1 öne geçti.

60. Dakikada Antalyaspor’da Sam Larsson sarı kart gördü.64. dakikada Antalyaspor’da Sam Lersson, soner Aydoğdu oyundan çıktılar.Yerine Alassane Ndayı ve Erdal Rakip oyuna girdiler.72 dakikada Antalyaspor’da Ömer Toprak sarı kart gördü.

76. Dakikada Antalyaspor’da Sherel Floranus ve ufuk Akyol oyundan çıktılar.Yerine Bünyamin Balo ve Mustafa Erdiman oyuna girdiler.79. dakikada Galatasaray’da Milot Rashica ve Emre Taşpınar oyundan çıktılar.Yerine Leo Dubolis ve Yunus Akgün oyuna girdiler.88. dakikada Galatasaray'da Lucas Torreira ve Kerem Aktürkoğlu oyundan çıktılar.Yerine Berkan Kutlu ve Barış Alper Yılmaz oyuna girdiler.90. dakikada Galatasraay'da Dries Mertens oyundan çıktı.Yerine Juan Mata oyuna girdi.90+2. dakikada Antalyaspor'da Bünyamin Balcı sarı kart gördü.90+3. dakikada Galatasaray'da Sergio Oliveira sarı kart gördü90+10. dakikada Antalyaspor'da Luiz Adriano kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray evinde Antalyaspor'u 2-1 yendi.

Süper Lig 20.Hafta Maç Sonçları;

Süper Lig 21. Hafta Maç Programı;