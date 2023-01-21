Galatasaray 2 - Antalyaspor 1
Spor Toto Süper Lig 20. Hafta maçında Galatasaray evinde Antalyaspor'u ile 2-1 yendi.Nef Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı, Ali Şansalan, Serkan Olguncan ve Mehmet Emin Tuğral hakem üçlüsü yönetti.
Karşılaşmanın 15.dakikasında Antalyaspor’da Güray Vural sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
İkinci Yarı
Karşılaşmanın ikinci yarısında 49. Dakikada Galatasaray Mauro Icardi ile 1-0 öne geçti.54. dakikada Antalyaspor, Luiz Adriano ile skoru 1-1 yaptı.58. dakikada Antalyaspor’da Admir mehmedi oyundan çıktı.Yerine Sinan Gümüş oyuna girdi.59. dakikada Galatasaray Sharel Floranus’un penaltı golüyle 2-1 öne geçti.
60. Dakikada Antalyaspor’da Sam Larsson sarı kart gördü.64. dakikada Antalyaspor’da Sam Lersson, soner Aydoğdu oyundan çıktılar.Yerine Alassane Ndayı ve Erdal Rakip oyuna girdiler.72 dakikada Antalyaspor’da Ömer Toprak sarı kart gördü.
Süper Lig 20.Hafta Maç Sonçları;
Süper Lig 21. Hafta Maç Programı;
Tablolar:TFF