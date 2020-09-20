Galatasaray 2'de 2 yaptı...Medipol Başakşehir 0 - Galatasaray 2

Galatasaray geçen sezonun şampiyonu Medipol Başakşehir'i deplasmanda 2-0 yendi.Maçın golleri14. Dakikada Falcoa ve 76. Dakikada Belhanda’dan geldi.

Karşılaşmanın henüz başlarında Galatasaray 1-0 öne geçti.14. Dakikada Galatasaray penaltı kazandı.Karşılaşmanın 13. Dakikasında Luyindama’nın kafa vuruşunda top Demba Ba’nın eline çarptı.Verilen penaltıyı 14. Dakikada Falcao gole çevirdi ve Galatasaray karşılaşmada 1-0 öne geçti.23. dakikada Luyindama'nın yaptığı büyük hatasında top Demba Ba'ya geldi. Demba Ba'nın şutunda son anda Marcao araya girdi ve mutlak bir golü önledi.İlk yarıda Galatasaray oyunda daha üstün oynayan taraf oldu.Özellikle Feghouli sağ kanatta çok boş alan yakaladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 54.dakikada Arda Turan’ın sol kanatta yerden gönderdiği pasla topla buluşan Sofiane Feghouli’nin, ceza alanında sol çaprazdan gelişine yaptığı vuruşta Mert Günok topu çelmeyi başarıyor.59. dakikada Saracci yerini Linens’e bıraktı.72. dakikada oyunda Arda, Feghouli ve Falcoa yerine Diagne,Etebo ve Babel oyuna girdi.76. dakikada Belhanda’nın golü ile Galatasaray 2-0 öne geçti.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray karşılaşmayı 2-0 kazandı.Haftaya Galatasaray evinde Fenerbahçe ile oynarken Medipol Başakşehir'in maçı yok.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Hasan Ali, İrfan Can, Mahmut, Visca, Aleksic, Berkay, Demba Ba

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

GALATASARAY: Fatih, Omar, Marcao, Luyindama, Saracchi, Taylan, Belhanda, Arda, Emre Kılınç, Feghouli, Falcao

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim