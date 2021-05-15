Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Galatasaray 2- Y.Malatyaspor 1 

 Galatasaaray şampiyonluk iddiası ile çıktığı maçta Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenmesine rağmen sezonu averajla 2.sırada bitirdi.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 22:32
Galatasaray 2- Y.Malatyaspor 1 

Galatasaray 2- Y.Malatyaspor 1 

   Galatasaaray şampiyonluk iddiası ile çıktığı maçta Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenmesine rağmen sezonu averajla 2.sırada bitirdi. İlk yarıyı Adem Büyük'ün golüyle 1-0 geride kapatan Galatasaray, ikinci yarıda Halil, Babel ve Oğulcan'ın golleriyle 3-1 kazandı ancak yetmedi. Galatasaray sezonu 84 puan ve +44 averajla bitirdi ancak Beşiktaş 84 puan ve +45 averajla ipi göğüsledi 

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Akbaba, Arda, Babel, Halil Dervişoğlu.

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Hadebe, Wallace, Hafez, Mustafa, Mallan, Zeki, Fofana, Adem, Tetteh

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayYeni Malatyaspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe sezonu üç puanla kapadı
Fenerbahçe sezonu üç puanla kapadı
Beşiktaş ŞAMPİYON
Beşiktaş ŞAMPİYON
Antalyaspor 0 - İH Konyaspor 0
Antalyaspor 0 - İH Konyaspor 0
F.Karagümrük farklı kazandı
F.Karagümrük farklı kazandı
MKE Ankaragücü Süper Lig'e mağlubiyetle veda etti
MKE Ankaragücü Süper Lig'e mağlubiyetle veda etti
DG Sivasspor UEFA kapısını araladı
DG Sivasspor UEFA kapısını araladı
Fenerbahçe fırsat tepti
Fenerbahçe fırsat tepti
Galatasaray şampiyonluk yarışında avantaj yakaladı
Galatasaray şampiyonluk yarışında avantaj yakaladı
Beşiktaş şampiyonluğu zora soktu
Beşiktaş şampiyonluğu zora soktu
Türkiye Kupası finali seyircili oyananacak
Türkiye Kupası finali seyircili oyananacak

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim