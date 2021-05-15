Galatasaray 2- Y.Malatyaspor 1
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Akbaba, Arda, Babel, Halil Dervişoğlu.
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Hadebe, Wallace, Hafez, Mustafa, Mallan, Zeki, Fofana, Adem, Tetteh
Galatasaaray şampiyonluk iddiası ile çıktığı maçta Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenmesine rağmen sezonu averajla 2.sırada bitirdi.
Galatasaray 2- Y.Malatyaspor 1
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Akbaba, Arda, Babel, Halil Dervişoğlu.
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Hadebe, Wallace, Hafez, Mustafa, Mallan, Zeki, Fofana, Adem, Tetteh