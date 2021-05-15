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Galatasaray 3- Y.Malatyaspor 1 

 Galatasaaray şampiyonluk iddiası ile çıktığı maçta Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenmesine rağmen sezonu averajla 2.sırada bitirdi.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 22:32
Galatasaray 3- Y.Malatyaspor 1 

Galatasaray 3 - Y.Malatyaspor 1 

   Galatasaaray şampiyonluk iddiası ile çıktığı maçta Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenmesine rağmen sezonu averajla 2.sırada bitirdi. İlk yarıyı Adem Büyük'ün golüyle 1-0 geride kapatan Galatasaray, ikinci yarıda Halil, Babel ve Oğulcan'ın golleriyle 3-1 kazandı.Galatasaray sezonu 84 puan ve +44 averajla bitirdi ancak Beşiktaş 84 puan ve +45 averajla şampiyon oldu.

   Fatih Terim maç sonu açıklamasında ayrılık sinyali verdi;

  Süper Lig’de 2020-2021 şampiyonluğunu averajla Beşiktaş’a kaptıran Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim maç sonu hem buruk hem de tepkili ifadeler kullandı.İşte,Fatih Terim’in yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalarından satır başlıkları…

   “41 maç 42 hafta kolay değil. Sıkıştırılmış bir lig. Sadece korona ile rakiplerle uğraşmıyorsunuz. Birçok unsurla beraber uğraşıyorsunuz. Oyunun içinde herkes var ama oyuncularıma teşekkür ettim şimdi kendileriyle helalleşirken. Biz hiç bırakmadık. Florya hiç bırakmadı. Çok da yaklaştık esasında. Denizli ve burada gol yemesek şampiyonuz. Kısmet değilmiş. Florya'daki çalışanlara, arkadaşlara, teknik heyete sonsuz teşekkür ediyorum. Bizi samimi olarak destekleyen Galatasaray taraftarına, camiadaki çok büyük bir çoğunluğa buradan teşekkür ederim.

   Federasyon ve kurullarına göğsümüzü germişken, teşekkür edenlerle bile karşılaşıyoruz. Basınla, hakemlerle, federasyonla ayrı uğraş, bir de içeri ile uğraş. Çok evvel bitirmemiz gerekirdi bu yarışı bizim. Kadrolar ne olursa olsun, onun hesabına girmiyorum ben. Çok ciddi yaralar verdiler bize. Herkese, her şeye rağmen olabilir miydik? Bunların rağmeni çok fazla olacaktı, olmadı. Bu yarışta Galatasaraylılığımla gurur duyuyorum. Yalnızım dediğim zaman çok şey ifade etim de maalesef anlamadılar. Dramatik bir kayıp oldu. Atılmayan penaltı, yenilen goller… Rakibimizi ve tüm rakipleri tebrik ederiz.

    Galatasaray'ın hocasına, oyuncusuna kolay ilişmemeli. Ne demek istediğimi herkes anlıyor. Merak etmesinler daha iyi de anlatacağım. Biz bunları hepsiyle ve içeri ile savaştık, o daha tehlikeli. Geldiğimiz yer benim hiç hoşlandığım bir yer değil. Şampiyon olmalıydık. Bir hata varsa en büyük hata benimdir. Haklarını helal etsinler. Ben hiç sözümden dönmedim. 31 Mayıs'ta mukavelemiz bitiyor. Bazı zamanlar da istifa zamanıydı ama ben Galatasaray'ın hatırı için yapmadım. Sözümüzü yerine getirdik. Durum bundan ibaret.”

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Akbaba, Arda, Babel, Halil Dervişoğlu.

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Hadebe, Wallace, Hafez, Mustafa, Mallan, Zeki, Fofana, Adem, Tetteh

Son Güncelleme: 16.05.2021 09:38
Anahtar Kelimeler:
GalatasarayYeni Malatyaspor
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