Galatasaray'a kupada soğuk duş
Galatasaray evinde oynadığı kupa maçında Aytemiz Alanyaspor'a 3-2 yenilerek elendi.Aytemiz Alanyaspor'a turu getiren goller; Babacar (2) ve Salih Uçan'dan geldi. Galatasaray'da Mostafa Mohamed ve Gedson'un golleri ise yeterli olmadı.Aytemiz Alanyaspor, bu sonucun ardından üst üste 2 sezon Galatasaray'ı çeyrek finalde kupanın dışına itti.
Karşılaşmanın ikinci yarısında Galatasaray skoru lehine çevirmek için çok uğraştı.82. dakikada Mostafa durumu 3-1 yaptı.90+5. dakikada Gedson, ile Galatasaray farkı 1'e indirdi.Karşılaşma Aytemiz Alanyaspor'un 3-2 galibiyeti ile sonuçlandı.
Galatasaray, evinde Alanyaspor'a 3-2 mağlup oldu ve elendi.