Galatasaray'a kupada soğuk duş

Galatasaray evinde oynadığı kupa maçında Aytemiz Alanyaspor'a 3-2 yenilerek elendi.Aytemiz Alanyaspor'a turu getiren goller; Babacar (2) ve Salih Uçan'dan geldi. Galatasaray'da Mostafa Mohamed ve Gedson'un golleri ise yeterli olmadı.Aytemiz Alanyaspor, bu sonucun ardından üst üste 2 sezon Galatasaray'ı çeyrek finalde kupanın dışına itti.

Karşılaşmanın

11.dakikasında Babel, ortası Marafona'da kaldı.30. dakikada Alanyaspor öne 1-0 öne geçti.Babacar, Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 öne geçiren golü attı.VAR incelemesinin ardından karar değişmedi.Karşılaşmada 2.ci gol

41.dakikada geldi.Aytemiz Alanyaspor, Salih'in golü ile kupada durumu 2-0 yaptı.Karşılaşmanın

ilk yarısı Alanyaspor’un 2-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı

Karşılaşmanın ikinci yarısında Galatasaray skoru lehine çevirmek için çok uğraştı.82. dakikada Mostafa durumu 3-1 yaptı.90+5. dakikada Gedson, ile Galatasaray farkı 1'e indirdi.Karşılaşma Aytemiz Alanyaspor'un 3-2 galibiyeti ile sonuçlandı.

Galatasaray, evinde Alanyaspor'a 3-2 mağlup oldu ve elendi.