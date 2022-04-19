Galatasaray'da acil toplantı kararı!
Galatasaray'da 30 Nisan'da gerçekleşmesi beklenen genel kurula 10. Asliye Mahkemesi tedbir kararı vererek seçimi iptal etti. Bu karar sonrası Başkan Burak Elmas, başkan adayları Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu ile divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan'ı NEF Stadı'dan acil bir toplantıya çağırdı.
Valilik, Galatasaray'daki yıllık olağan divan kurulunda usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle bir dava açmıştı. Bugün 10. Asliye Mahkemesi'nde görülen davada seçim için ihtiyadi tedbir kararı alındı. Bu karar sonrasında gerçekleşmesi beklenen seçim iptal edildi. Seçimin gerçekleşmesi için başkan Burak Elmas'ın istifa etmesi gerekiyor
Başkan Burak Elmas, bu haberi ardından, başkan adayları Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu ile divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan'ı Nef Stadı'nda acil bir toplantıya çağırdı. Fanatik'in haberine göre Sarı kırmızılı takımın başkanı bu toplantıda nasıl bir yol haritası izlemeleri gerektiğini görüşecek.