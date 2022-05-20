Galatasaray'da Başkan adaylarının yönetim kurulu listeleri belli oldu

Galatasaray’da 11 Haziran’da gerçekleştirilecek kongre öncesinde Başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu ve Dursun Özbek, yönetim kurulu listelerini Divan Başkanlığı’na teslim etti.Eşref Hamamcıoğlu, Sportif A.Ş. için sürpriz bir ismi listesine eklediğini duyurdu.Başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray’ın eski başkan adaylarından olan ve 2004-2006 ile 2011-2013 dönemlerinde yöneticilik yapan Adnan Öztürk’ün Sportif A.Ş.’de görev yapacağını duyurdu.

Listelerde yer alan isimler şöyle;

Başkan: Eşref Hamamcıoğlu

Yönetim Kurulu: Osman Kocaman, Murat Özer, Boğaç Göncü, Sadık Burçin Tunçel, Mehmet Emre Mısırlı, Levent Apaydın, Nizam Hışım, Cevat Genç, Utku Dönmez, Murat Karaman

Ender Merter, Abdullah Metin Tutçuoğlu, Namık Kemal Martı, Suat Sarı, Kaan Artukoğlu

Başkan: Dursun Özbek

Yönetim Kurulu: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Eray Yazgan, Levent Yaz, Ahmet Cemal Özgörkey, Mehmet İsmail Sarıkaya, Dikran Gülmezgil.

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler: Can Natan, Emir Aral, Cansu Ak, Tanur Lara Yılmaz, Cem Soylu