Galatasaray'da Ömer Bayram şoku
Galatasaray'da Ömer Bayram'ın sakatlığı şoku yaşanıyor.Galatasaray'da dün oynanan Beşiktaş mücadelesinde elinden sakatlanan Ömer Bayram'dan kötü haber geldi.
Dün akşam oynanan Beşiktaş derbisinde sakatlanan Ömer Bayram'dan Galatasaray'a kötü haber geldi. Ömer'in sağ el tarak kemiğinin kırıldığı açıklandı.
Oyuncumuz Ömer Bayram’ın Beşiktaş ile oynanan maç esnasında düşme sonucu sağ elinde kırık oluşmuş, oyuncumuz karşılaşmayı özel bandajla tamamlamıştır.
Ömer Bayram’ın karşılaşma sonrası yapılan tetkiklerinde sağ el 4. ve 5. metacarplarında (el tarak kemiği) kırık tespit edilmiştir.
Oyuncumuzun önümüzdeki bir iki gün içinde operasyonu planlanacaktır.
(Fanatik)