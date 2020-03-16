Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Galatasaray'da Ömer Bayram şoku

Galatasaray'da Ömer Bayram'ın sakatlığı şoku yaşanıyor.

16 Mart 2020 Pazartesi 09:38
Galatasaray'da Ömer Bayram şoku

Galatasaray'da Ömer Bayram şoku

    Galatasaray'da Ömer Bayram'ın sakatlığı şoku yaşanıyor.Galatasaray'da dün oynanan Beşiktaş mücadelesinde elinden sakatlanan Ömer Bayram'dan kötü haber geldi.

Dün akşam oynanan Beşiktaş derbisinde sakatlanan Ömer Bayram'dan Galatasaray'a kötü haber geldi. Ömer'in sağ el tarak kemiğinin kırıldığı açıklandı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle;

Oyuncumuz Ömer Bayram’ın Beşiktaş ile oynanan maç esnasında düşme sonucu sağ elinde kırık oluşmuş, oyuncumuz karşılaşmayı özel bandajla tamamlamıştır.

Ömer Bayram’ın karşılaşma sonrası yapılan tetkiklerinde sağ el 4. ve 5. metacarplarında (el tarak kemiği) kırık tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun önümüzdeki bir iki gün içinde operasyonu planlanacaktır.

(Fanatik)

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayÖmer Bayram
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seyircisiz derbide gol sesi de çıkmadı.Galatasaray 0 - Beşiktaş 0
Seyircisiz derbide gol sesi de çıkmadı.Galatasaray 0 - Beşiktaş 0
Trabzonspor, Başakşehir puanları paylaştı
Trabzonspor, Başakşehir puanları paylaştı
Kayserispor 2 - Yeni Malatyaspor 1
Kayserispor 2 - Yeni Malatyaspor 1
Fenerbahçe taraftarının sabrı taştı
Fenerbahçe taraftarının sabrı taştı
Dokuz kişi kalan Konyaspor'dan Fenerbahçe'ye tarihi ders
Dokuz kişi kalan Konyaspor'dan Fenerbahçe'ye tarihi ders
Yukatel Denizlispor 1 - Gençlerbirliği 0
Yukatel Denizlispor 1 - Gençlerbirliği 0
Ronaldo otellerini zincirini corona virüsü için hastanelere dönüştürecek
Ronaldo otellerini zincirini corona virüsü için hastanelere dönüştürecek
Fenerbahçe Konya deplasmanında
Fenerbahçe Konya deplasmanında
Ankaragücü 2 - Çaykur Rizespor 1
Ankaragücü 2 - Çaykur Rizespor 1
Kasımpaşa 2- Göztepe 0
Kasımpaşa 2- Göztepe 0

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim