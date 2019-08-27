Galatasaray'dan Falcao çıkartması

Galatasaray yılan hikayesine dönen Falcao transferinin bitirmek istiyor.Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da son zamanlarda en çok merak edilen durum Radamel Falcao transferinin nasıl sonuçlanacağı. Transferin kapanmasına kısa bir süre kapanırken Falcao'nun Galatasaray'a gelip gelmeyeceği ise merak konusu. Sarı-kırmızılılarda Abdurrahim Albayrak ve Şükrü Hanedar, Falcao transferini sonuçlandırmak için yarın Fransa'ya gidecek. İkilinin Fransa'ya gideceği uçuş bilgileri ve tüm detaylar haberimizde...Galatasaray'da Radamel Falcao transferinde son dakika gelişmesi yaşandı. Galatasaray'da transferin gözdesi Falcao için Abdurrahim Albayrak ve Şükrü Hanedar, Fransa'ya çıkartma yapacak...

Ajansspor'un elde ettiği bilgiye göre; Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve idari menajer Şükrü Hanedar yarın saat 8.30'da İstanbul'dan Fransa'nın Nice kentine uçacaklar ve oradan karayolu ile Monte Carlo'ya geçecekler.

İkili perşembe günü gerçekleşecek olan Şampiyonlar Ligi kura çekimine de katılacak.Fulham'dan Jean Michaël Seri'yi Sarı Kırmızılı takıma getiren menajer Özgün Koyutürk'ün Falcao transferinde de etkili durumda olduğu belirtildi.