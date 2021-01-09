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Galatasaray'dan gol yağmuru

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray evinde konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 6-0 mağlup etti.

09 Ocak 2021 Cumartesi 21:00
Galatasaray'dan gol yağmuru

Galatasaray'dan gol yağmuru

     Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray evinde konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 6-0 mağlup etti.Galatasaray'ın Senegalli yıldızı Mbaye Diagne, 27. saniyede attığı golle, Süper Lig'de bu sezonun en erken golüne imza atarken, bir diğer yıldız Younnes Belhanda'da da attığı üç golle Süper Lig kariyerinde ilk kez hat-trick yaptığı geceye damgasını vurdu.            

    Galatasaray maça, golle başladı. Arda Turan'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Emre Taşdemir, bekletmeden pasını ceza sahası içi sol çaprazdaki Diagne'ye aktardı. Senegalli futbolcu, maçın 27. saniyesinde yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara göndererek Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. 30. dakikada Belhanda, Galatasaray'ın 2. golünü attı. 44. dakikada Belhanda, durumu 3-0 yaptı. 45+2. dakikada Galatasaray, farkı 4'e çıkardı.Belhanda kendisini 3.cü takımının 4. golünü attı.İlk yarı Galatasaray'ın 4-0 galbiyeti ile sonuçlandı.

    Karşılaşmada Galatasaray, 64. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın golüyle skoru 5-0 yaptı. Galatasaray, 67. dakikada Ryan Babel'in penaltıdan attığı golle skoru farkı altıya çıkardı. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca Galatasaray, Gençlerbirliği'ni 6-0 mağlup etti. 

   Bu sonuçla Galatasaray puanını 33'e çıkartırken, Gençlerbirliği 19 puanda kaldı.

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayGençlerbirliği
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