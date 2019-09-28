Galatasaray, Fenrbahçe derbisi muhtemel 11'ler

Galatasaray ve Fenerbahçe derbisinde forma giyecek muhtemel 11'ler belli olmaya başladı.Galatasaray Fenerbahçe derbisi,bu akşam 20.00'de Türk Telekom Stadı'nda oynanacak. Derbiyi Cüneyt Çakır yönetecek. Derbinin VAR hakemi ise Koray Gençerler olacak.Galatasaray - Fenerbahçe derbisi beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Galatasaray - Fenerbahçe muhtemel 11'ler

Galatasaray: Fernando Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Babel, Belhanda, Feghouli, Falcao

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ozan Tufan, Zanka, Jailson, Dirar, Emre, Gustavo, Tolga Ciğerci, Deniz Türüç, Max Kruse, Muriç

(Fanatik)