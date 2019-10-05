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Galatasaray galibiyete hasret kaldı

 Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği ile berabere kalarak üst üste 5.ci maçını da kazanamadı.

Galatasaray galibiyete hasret kaldı

 Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği ile berabere kalarak üst üste 5.ci maçını da kazanamadı.

05 Ekim 2019 Cumartesi 22:01
Galatasaray galibiyete hasret kaldı

Galatasaray galibiyete hasret kaldı

   Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği ile berabere kalarak üst üste 5.ci maçını da kazanamadı.Süper Lig'in 7. haftasında heyecan Gençlerbirliği Galatasaray maçı ile devam etti. Ankara'da taraflar üç puan için bir araya gelirken tempolu ancak net fırsatlardan uzak mücadelede iki takım da birer puana razı oldu.0-0 biten maçın ardından Galatasaray'ın puanı 10 oldu. Galibiyet hasreti süren Gençlerbirliği ise üç puana yükseldi.

   Galatasaray üst üste beşinci resmi maçını da kazanamadı. Aslan bu maçlarda dört beraberlik ve bir mağlubiyet aldı.Ev sahibi ekipte Ahmet Oğuz, 70 ve 86'da gördüğü sarı kartlarla takımını 10 kişi bıraktı.Cezası sona eren Fatih Terim, kulübedeki yerini aldı.Sarı kart cezası sınırındaki Mariano 29'da sarı kart gördü ve Sivasspor karşısında cezalı duruma düştü.

(Sözcü)

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayGençlerbirliği
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