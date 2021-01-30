Galatasaray, Gaziantep'in evinde yenilmezliğine son verdi.

Süper Lig’in 22. haftasında Gaziantep FK evinde evinde Galatasaray'a 2-1 yenildi.Karşılaşmada 4. dakikada Vetrih'in pasında sağ kanatta topla buluşan Oğuz Ceylan ceza alanına girer girmez vurdu kaleci Muslera son anda topu kornere çeldi.14. dakikada Dicko'nun şutunda Muslera'nın müdahale ettiği meşin yuvarlak yan direkten döndü.45+1. dakikada Gaziantep FK, Maxim'in şutunu Muslera bir kez daha topu kornere çeldi.İlk yarı golsüz kapandı.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında 51. dakikada Onyekuru ile 1-0 öne geçti.Önce orta hakem tarafından ofsayt sayılan gol VAR incelemesi sonucu gol olarak değerlendirildi.79. dakikada Galatasaray Onyekuru ile 2-0 öne geçti.90+8. dakikada penalt atışından Maxim, durumu 2-1 yaptı.Karşılaşma bu sonuçla sonuçlandı.

Bu sonucun ardından 17 maçlık iç saha yenilmezliği sona eren Gaziantep FK 35 puanda kalırken, Galatasaray 42 puana yükseldi.

Sarı-kırmızılı takım 23. haftada Salı günü Başakşehir ile sahasında; Gaziantep FK ise Çarşamba günü deplasmanda Karagümrük ile karşılaşacak.