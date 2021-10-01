Galatasaray grupta lidedrliğini sürdürdü

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki ikinci maçında Marsilya'ya konuk olan Galatasaray, rakibiyle 0-0 berabere kalarak gruptaki liderliğini sürdürdü.Mücadele başladığı gibi golsüz sona erdi.Başa baş geçen mücadelede Galatasaray 5 şutun sadece birinde isabet buldu. Marsilya sağ kanattan milli futbolcumuz Cengiz Ünder ile tehlikeli pozisyonlar da bulurken, maçın 38. dakikada Cengiz’in şık vuruşunu Muslera aynı güzellikte kornere çeldi.Tribünden atılan yabancı maddeler yeniden duran oyun sonrası ilk yarıda 8 dakika uzatmaya gidildi.Karşılaşma golsüz sona erdi..Galatasaray bu skorla grupta 4 puana yükselip liderliğini sürdürdü. Marsilya ise 2 puanla 3. sıraya geriledi. Grubun diğer maçında Lazio 2-0 kazanıp 3 puana yükseldi. Lokomotiv Moskova 1 puanla son sırada

Galatasaray gruptaki üçüncü maçında 21 Ekim Perşembe günü Lokomotiv Moskova'nın konuğu olacak.

Marseille:

Pau Lopez, William Saliba, Alvaro Gonzalez, Matteo Guendouzi, Amine Harit, Dimitri Payet, Luan Peres, Pape Gueye, Pol Lirola, Cheikh Bamba Dieng, Cengiz Ünder

Teknik Direktör:Jorge Sampaoli

Galatasaray:Fernando Muslera, Patrick van Aanholt, Marcao, Sacha Boey, Taylan Antalyalı, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Alexandru Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu

Teknik Direktör:Fatih Terim