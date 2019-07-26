Galatasaray hazırlık maçında farklı yenildi

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray hazırlık maçında farklı yenildi.Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, hazırlık karşılaşmasında Augsburg'a 4-1'lik skorla mağlup oldu. Galatasaray, maça ağırlıklı olarak ilk 11'e alternatif olması beklenen isimlerle sahaya çıkarken 17 yaşındaki Erencan ilk kez 11'de yer aldı, yeni transfer Okan Kocuk ise sonradan oyuna dahil oldu ve ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yaptığı maçta Almanya’nın Augsburg takımına 4-1 yenildi. Avusturya’nın Tirol bölgesindeki Seefeld kasabasında kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, ikinci hazırlık maçında Augsburg karşılaştı. Innsbruck kentinde bulunan Tivoli-Neu Stadı’nda oynanan maça Galatasaray, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ahmet Çalık, Marcao, Emre Taşdemir, Donk, Yunus Akgün, Jimmy Durmaz, Adem Büyük, Ryan Babel ve Erencan Yardımcı 11’i ilk çıktı.

Mücadelenin ilk yarısında topa daha çok sahip olan Alman ekibi, 14. dakikada Florian Niederlechner’in golüyle 1-0 öne geçti. Maçın 31. dakikasında Carlos Gruezo’nun uzaktan şutunda Niederlechner’in dokunduğu top kaleci İsmail’i şaşırtarak ağlara gitti ve fark 2’ye çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 Augsburg’un üstünlüğüyle sona erdi. Teknik direktör Fatih Terim, ikinci yarının başında Okan Kocuk, Valentine Ozornwafor, Mariano Filho, Yutu Nagatomo, Kostantinos Mitroglou’yu oyuna aldı. Terim, ilerleyen dakikalarda ise Ömer Bayram, Atalay Babacan, Metehan Mertöz, Mustafa Kapı, Gökay Güney, Ali Yavuz Kol’u sahaya sürdü.

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