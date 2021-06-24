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Galatasaray ilk hazırlık maçını Dinama Bükreş'le oynayacak

 Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon çalışmaları kapsamında 27 Haziran Pazar günü Romanya temsilcisi Dinamo Bükreş ile hazırlık maçı yapacak

24 Haziran 2021 Perşembe 19:33
Galatasaray ilk hazırlık maçını Dinama Bükreş'le oynayacak

Galatasaray ilk hazırlık maçını Dinama Bükreş'le oynayacak

   Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon çalışmaları kapsamında 27 Haziran Pazar günü Romanya temsilcisi Dinamo Bükreş ile hazırlık maçı yapacak.Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Dinamo Bükreş ile karşılaşacak.Saat 18.00’da başlayacak müsabaka GSTV, "galatasaray.com" ve Galatasaray YouTube hesabından yayımlanacak.

Galatasaray, Mostafa Mohammed'le yeniden anlaştı

     Tokyo Olimpiyatları için Mısır kadrosuna davet alan Mostafa Mohamed, Galatasaray'ın talebi doğrultusunda Türkiye'ye döndü ve takımla çalışmalara başladı.Instagram hesabından Florya Metin Oktay Tesisleri’nden fotoğraf çektiren Mostafa Mohammed sarı ve kırmızı kalp ile aslan emojisiyle mutlu olduğunu gösterdi.Geçtiğimiz sezonun devre arasında Zamalek'ten kiralanan Mohamed, Sarı Kırmızılı ekip formasıyla çıktığı 21 maçta 11 gol kaydetti.Galatasaray, 1 Temmuz 2022'ye kadar Mohamed'in bonservisini 4 milyon dolar karşılığında alma opsiyonu bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayDinamo Bükreş
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