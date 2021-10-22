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Galatasaray'ın Avrupa'da bileği bükülmüyor

 UEFA Avrupa Ligi E Grubu  Galatasaray, deplasmanda Lokomotiv Moskova'ı 1-0 yendi ve liderliğini sürdürdü.

22 Ekim 2021 Cuma 07:15
Galatasaray'ın Avrupa'da bileği bükülmüyor

Galatasaray'ın Avrupa'da bileği bükülmüyor

   UEFA Avrupa Ligi E Grubu  Galatasaray, deplasmanda Lokomotiv Moskova'ı 1-0 yendi ve liderliğini sürdürdü.Bu sonuçla gruptan çıkma yolunda büyük avantaj yakalayan Galatasaray, Avrupa’daki yenilmezlik serisini de 7 maça çıkardı. En son PSV Eindhoven’a Şampiyonlar Ligi Eleme maçında mağlup olan Galatasaray, o eşleşmeden sonra Avrupa Ligi elemeleri ve gruplarında yenilgi yüzü görmedi.

    Karşılaşmanın  ilk yarısında kaleye isabet eden tek bir şutun bile atılmadı ve, seyir zevki açısından oldukça keyifsiz geçti.İkinci yarıda Lokomotiv Moskova’nın tempoyu arttırma çabalarına Galatasaray’ın aynı şekilde karşılık vermesiyle pozisyon zenginliği arttı. Duran toplarla ve hızlı hücumlarla rakibi karşısında etkili olmaya başlayan Galatasaray, aradığı golü 82. dakikada buldu

      Kerem Aktürkoğlu, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşla ağları havalandırdı. Bu golle 1-0 öne geçen Galatasaray, kalan dakikalarda skoru korumayı başardı ve üç puanı hanesine yazdırdı.

Bu galibiyetle puanını 7 yapan Galatasaray, E Grubu’nda birinci sıradaki yerini korudu. Lazio-Marsilya maçının 0-0 berabere bitmesi ile Galatasaray, gruptan çıkma adına büyük bir avantaj yakaladı.

Grupta Lazio 4 puanla ikinci, Marsilya 3 puanla üçüncü sırada yer alırken, Lokomotiv Moskova, 1 puanla son sırada kaldı.

Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi E GrubuGalatasarayLokomotiv Moskova
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