Galatasaray, Konya'yı 3-1 yenerek şampiyon oldu

Türkiye 2023 - 2024 Süper Lig sezonu şampiyonu Galatasaray oldu. Galatasaray, Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek tarihinde 24. kez şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Mauro Icardi (2) ve Berkan Kutlu kaydetti.

REKOR PUAN TOPLADI

Galatasaray topladığı 102 puanla bir sezonda 3 haneli puan toplayan ilk takım olarak tarihe geçti.

5. YILDIZA YAKLAŞTI

Sarı kırmızılı takım, bu sonucun ardından 24. şampiyonluğuna ulaştı. Şampiyon olan Galatasaray, gelecek sezon da formasına 5. yıldızı takmaya çalışacak.

KONYASPOR LİGDE KALDI!

Ankaragücü'nün Trabzonspor'a mağlup olmasının ardından Konyaspor, yenilmesine rağmen Süper Lig'de kaldı.

PUAN DURUMU

(102) Galatasaray

(99) Fenerbahçe



ÖZGÜR ÖZEL'DEN KUTLAMA GELDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Türkiye Süper Ligi 2023-2024 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray Spor Kulübü'nü, teknik kadrosunu ve sporcularını kutluyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ı tebrik etti. Özel'in mesajı şöyle:

"Türkiye Süper Ligi 2023-2024 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray Spor Kulübü'nü, teknik kadrosunu ve sporcularını kutluyor, önümüzdeki sezon Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanan kulüplerimize başarılar diliyorum."

6-0'LIK GALİBİYET ŞAMPİYONLUĞA YETMEDİ



Fenerbahçe, İstanbulspor'u 6-0 yenerek 2023-2024 Sezonu Trendyol Süper Lig’i ikinci olarak tamamladı.

Fenerbahçe, İstanbulspor ileÜlker Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Hakem Volkan Bayarslan’ın yönettiği maçta; Fenerbahçe 8. dakikada Edin Dzeko’nun penaltıdan attığı golle öne geçti. 15. dakikada Sebestian Szymanski ve 36. dakikada Dusan Tadic’in golleri ile ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda 66'da Osayi-Samuel, 76'da Serdar Dursun ve 78'de Joshua King golleri kaydetti.

Fenerbahçe, 2023- 2024 Sezonu Trendyol Süper Lig’i ikinci sırada tamamladı. Sarı-lacivertliı ekip, sezonu 6-0’lık galibiyetle kapatsa da bu skor şampiyon olmasına yetmedi.