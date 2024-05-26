Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18°
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Galatasaray, Konya'yı 3-1 yenerek şampiyon oldu

Galatasaray, Konyaspor'u deplasmanda 3-1 yenerek 2023-2024 Sezonu Trendyol Süper Lig'de şampiyon oldu. Fenerbahçe'nin İstanbulspor'u 6-0 yenmesi şampiyon olmaya yetmedi.

26 Mayıs 2024 Pazar 22:10
Galatasaray, Konya'yı 3-1 yenerek şampiyon oldu






Galatasaray, Konya'yı 3-1 yenerek şampiyon oldu

Türkiye 2023 - 2024 Süper Lig sezonu şampiyonu Galatasaray oldu. Galatasaray, Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek tarihinde 24. kez şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Mauro Icardi (2) ve Berkan Kutlu kaydetti.

REKOR PUAN TOPLADI

Galatasaray topladığı 102 puanla bir sezonda 3 haneli puan toplayan ilk takım olarak tarihe geçti. 

5. YILDIZA YAKLAŞTI

Sarı kırmızılı takım, bu sonucun ardından 24. şampiyonluğuna ulaştı. Şampiyon olan Galatasaray, gelecek sezon da formasına 5. yıldızı takmaya çalışacak.

KONYASPOR LİGDE KALDI!

Ankaragücü'nün Trabzonspor'a mağlup olmasının ardından Konyaspor, yenilmesine rağmen Süper Lig'de kaldı.

PUAN DURUMU

(102) Galatasaray

(99) Fenerbahçe


ÖZGÜR ÖZEL'DEN KUTLAMA GELDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Türkiye Süper Ligi 2023-2024 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray Spor Kulübü'nü, teknik kadrosunu ve sporcularını kutluyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ı tebrik etti. Özel'in mesajı şöyle:

"Türkiye Süper Ligi 2023-2024 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray Spor Kulübü'nü, teknik kadrosunu ve sporcularını kutluyor, önümüzdeki sezon Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanan kulüplerimize başarılar diliyorum."

6-0'LIK GALİBİYET ŞAMPİYONLUĞA YETMEDİ


Fenerbahçe, İstanbulspor'u 6-0 yenerek 2023-2024 Sezonu Trendyol Süper Lig’i ikinci olarak tamamladı.

Fenerbahçe, İstanbulspor ileÜlker Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Hakem Volkan Bayarslan’ın yönettiği maçta; Fenerbahçe 8. dakikada Edin Dzeko’nun penaltıdan attığı golle öne geçti. 15. dakikada Sebestian Szymanski ve 36. dakikada Dusan Tadic’in golleri ile ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda 66'da Osayi-Samuel, 76'da Serdar Dursun ve 78'de Joshua King golleri kaydetti.

Fenerbahçe, 2023- 2024 Sezonu Trendyol Süper Lig’i ikinci sırada tamamladı. Sarı-lacivertliı ekip, sezonu 6-0’lık galibiyetle kapatsa da bu skor şampiyon olmasına yetmedi.

Son Güncelleme: 26.05.2024 22:30
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
THY, Şampiyon kızlara cevap verdi, federasyonu suçladı
THY, Şampiyon kızlara cevap verdi, federasyonu suçladı
Yarım asırlık yarışma | Postacılar Yürüyüşü Hakkari'de yapıldı
Yarım asırlık yarışma | Postacılar Yürüyüşü Hakkari'de yapıldı
Tekerlikli sandalyede şampiyon Fenerbahçe
Tekerlikli sandalyede şampiyon Fenerbahçe
Londra Tower Bridge üzerinden ilk kez uçtular
Londra Tower Bridge üzerinden ilk kez uçtular
Yat Yarışları İlk Kez Didim’deydi
Yat Yarışları İlk Kez Didim’deydi
Türk Milli Takımı Fransa'yı set vermeden devirdi
Türk Milli Takımı Fransa'yı set vermeden devirdi
Rus smaçör Marina Markova, VakıfBank’ta
Rus smaçör Marina Markova, VakıfBank’ta
Deniz Uyanık, VakıfBank’ta
Deniz Uyanık, VakıfBank’ta
Farkındalık için 3 bin kişilik buluşma
Farkındalık için 3 bin kişilik buluşma
Caterina Bosetti VakıfBank’ta
Caterina Bosetti VakıfBank’ta
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim